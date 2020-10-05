Мультимедийная система 2.1 SVEN MS-2020

5 октября 2020, 13:15

Максимально захватывающий звук с глубоким басом для тех, кто ценит компактность и универсальность.

Мощный сабвуфер и два небольших сателлита SVEN MS-2020 не займут много места, порадуют элегантным дизайном, а главное — подарят множество позитивных эмоций от звука любимых мелодий, кинофильмов и игр.

Глубокую проработку басов дарит сабвуфер с динамиком диаметром 12,5 см, который также берет на себя функции центрального устройства системы. На его LED-дисплее всегда можно найти информацию о работе акустики, а с помощью кнопок на передней панели или ПДУ ею очень легко управлять. Компактные сателлиты отвечают за средние и высокие частоты. Корпус колонок комбинированный: MDF декорирован пластиковыми вставками на передней панели. В итоге пользователь получает сбалансированное и приятное звучание.К источнику звука акустика 2.1 подключается с помощью Bluetooth — достаточно один раз наладить связь, дальше все будет происходить автоматически и буквально за секунды. И никаких лишних проводов, только комфорт и удобство. Способна SVEN MS-2020 работать и в автономном режиме — в ней есть встроенный плеер, читающий файлы с USB-накопителей и карт памяти. Не обошли разработчики вниманием и любителей послушать радио — FM-приемник в устройстве также имеется.SVEN MS-2020 умеет удивлять: и дизайном, и интересным звуком, и компактностью… Убедиться в этом очень просто — система уже появилась на полках магазинов электроники.