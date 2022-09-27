Стильная игровая акустика SVEN SPS-512

27 сентября 2022, 14:45

Геймерская акустика — это не просто звуковое устройство, а важный элемент оформления игрового места.

В этом плане новая акустическая 2.0 система SVEN SPS-512 — настоящая находка. Ее стильный и лаконичный дизайн будет отлично смотреться даже на рабочем месте, но стоит включить динамическую RGB-подсветку, как пространство вокруг преображается. При этом подсветка на двух колонках работает абсолютно синхронно — смена цветов происходит одновременно, создавая единую световую картинку. Если свечение акустики мешает сосредоточиться или просто не попадает в настроение — его всегда можно отключить с помощью переключателя на кабеле.Размеры одной колонки при этом всего лишь 90×195×118 мм, акустическая система отлично поместится даже на небольшом столе рядом с ноутбуком. Внутри деревянного корпуса разместились динамики диаметром 75 мм, обеспечивающие звучание в диапазоне от 80 до 20 000 Гц. Акустика получилась у разработчиков не только компактной, но и очень удобной в использовании. На кабеле размещен регулятор громкости — изменить ее можно одним движением, не переходя в настройки операционной системы, что будет особенно приятно в разгар игровых баталий или при просмотре кино. Питание осуществляется через порт USB — не придется искать дополнительную розетку и тянуть к ней кабель.Ну и стоимость, конечно, порадует даже самых экономных пользователей — продажи уже стартовали, проверить это можно, найдя новую SVEN SPS-512 на полках и в каталогах магазинов электроники.