Акустическая система SVEN SPS-614

29 июня 2021, 12:15

Пространство на рабочем столе, да и в любом другом месте — ресурс очень ценный и далеко не безграничный, поэтому компактная полочная акустика никогда не потеряет своей актуальности.

Особенно если она способна обеспечить по-настоящему качественный звук, как это делает новая SVEN SPS-614. Размещенные в корпусе из MDF два динамика — низкочастотный (Ø 100 мм) и высокочастотный (Ø 25 мм) обеспечивают отличное звучание в диапазоне от 40 Гц до 22 кГц. Общая мощность при этом составляет 40 Вт, для комнаты средних размеров этого будет вполне достаточно.Дизайн у акустики 2.0 строгий, но приятный. Отделка черного цвета придает ему основательности. Регуляторы на боковой панели не только удобны и позволяют подстроить тональный баланс под вкус слушателя, но и служат привлекательным декоративным элементом. Передние сетки снимаются, с открытыми динамиками внешний вид колонок становится еще более интересным и привлекательным, больше напоминая премиальные модели, чем бюджетные решения.При этом SVEN SPS-614 — максимально универсальная акустика, способная подключаться к источнику как посредством привычного аудиокабеля, так и с помощью Bluetooth — достаточно один раз настроить сопряжение со смартфоном или другим гаджетом, после чего можно легко запускать воспроизведение музыки, подкастов или аудиокниг. Случаются ситуации, когда нужно быстро перейти на использование наушников, чтобы не беспокоить окружающих. Новая SPS-614 позволяет сделать это легко и без лишних усилий благодаря встроенному разъему jack 3,5 mm.Компактная, универсальная, с хорошим звуком и отличным дизайном — если вы ищете такую акустику, просто наберите SVEN SPS-614 в поисковой строке вашего любимого магазина электроники. Там вас ждет маленький сюрприз — цена новой акустики гораздо ниже, чем у подавляющего числа конкурентов со схожими характеристиками.