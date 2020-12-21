Акустическая 2.0 система SVEN SPS-585

21 декабря 2020, 13:45

Рецепт идеальной настольной акустики, казалось бы, довольно прост — достаточно добиться сочетания хорошего уровня компактности и качественного звука.

Но даже это сделать очень сложно, а еще у опытных пользователей есть множество других требований, многие из которых учтены при разработке SVEN SPS-585. К примеру, немало внимания уделено внешнему виду — настольная акустика находится перед пользователем по несколько часов ежедневно, она непременно должна радовать глаз. Оригинальный дизайн новых SPS-585 с нотками ретро станет прекрасным элементом оформления рабочего места и принесет немало позитивных эмоций.

Корпус колонок выполнен из МДФ, они компактные и не займут много места, вес тоже невелик — всего 1,5 кг. SVEN SPS-585 будут прекрасно смотреться и на столе, и на небольшой полке или тумбе. Отверстие фазоинвертора выведено на переднюю панель, а значит акустику можно располагать вплотную к стене. Мощность у колонок довольно типичная для компактных настольных решений — 20 Вт, а вот звучит она значительно интереснее, чем многие собратьев по классу. Частотный диапазон составляет от 70 Гц до 20 кГц, за качественное звучание отвечают два динамика: низкочастотный (Ø 75 мм) и высокочастотный (Ø 23 мм).



Регулятор громкости расположен на боковой поверхности правой колонки — он не привлекает лишнего внимания, но при этом очень удобен. Рядом с регулятором расположены разъемы для подключения наушников и микрофона — обладателю SVEN SPS-585 больше не придется тянуться к системному блоку при необходимости воспользоваться гарнитурой. По всем деталям новой акустики видно, что разрабатывавшие ее инженеры старались максимально позаботиться о комфорте и удобстве слушателей.

Для тех, кто ищет компактную настольную акустику 2.0 с хорошим звучанием, SVEN SPS-585 — просто находка. Она порадует глаза отличным дизайном, уши приятным звуком, а заодно — и кошелек доступной стоимостью. Убедиться в этом можно, найдя новую акустику в каталогах крупных магазинов электроники — продажи уже стартовали.