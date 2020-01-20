Мультимедийная 2.0 акустика SVEN SPS-621

20 января 2020, 13:15

По-настоящему хорошая акустическая система радует не только уши, но и глаза. В этом отношении новые колонки SVEN SPS-621 — настоящая находка.

Корпус цвета венге из MDF, глянцевая передняя панель, открытые динамики с контрастной окраской — дизайн больше напоминает премиальные мониторные модели, чем бытовую акустику. Дополняет образ крупный регулятор громкости с эффектной подсветкой, демонстрирующей текущий режим работы.При этом со звуком у новой акустики все также здорово, как и с внешним оформлением. Два динамика — низкочастотный (Ø 70 мм) и высокочастотный (Ø 35 мм) звучат в диапазоне от 60 Гц до 20 кГц. Для сравнительно компактной полочной акустики — это просто отличный результат, который без сомнения оценят многие меломаны. Открытые динамики не только придают колонкам более эффектный вид, но и благотворно влияют на качество звучания. Дополнительно подстроить тональный баланс системы под себя можно с помощью регуляторов низких и высоких частот на задней панели.Немало внимания разработчики уделили комфорту использования акустики и ее универсальности. Помимо привычного аудиокабеля, новые SVEN SPS-621 могут подключаться к источнику звука с помощью Bluetooth — достаточно всего один раз настроить их работу с любимым гаджетом, после чего вы сможете включать музыку всего парой кликов. На передней панели расположились два разъема. К одному можно подключить наушники, а ко второму — микрофон. Так SVEN SPS-621 легко превращается в центральное устройство караоке-системы.