18 мая 2022, 9:15

Компания SVEN продолжает радовать нас оптимальными решениями для любителей украсить свой интерьер классическими дизайнерскими элементами и шикарным звуком.

Строгие черные колонки с четкими линиями и прямыми углами мультимедийной акустической 2.0 системы SPS-509 выполнены в стиле минимализма, а корпус из МДФ подарит вам по-настоящему приятные моменты, ведь это один из главных показателей качества акустики, колонки не искажают звук и не дребезжат.

Входная мощность колонок 6 Вт – оптимально для гостиной, спальни или личного кабинета. Частотный диапазон системы от 100 до 22 000 Гц, а также динамики диаметром 47 мм – параметры, которые полностью удовлетворят всех любителей провести вечер за просмотром незабываемого фильма в кругу семьи, устроить атмосферу романтического свидания под ламповую музыку или, погрузившись в захватывающий шутер, забыть обо всем наедине с самим собой.



Питание колонок осуществляется через USB-вход, а пульт регулировки громкости на кабеле избавит вас от лишних движений при управлении акустикой, больше не требуется сворачивать окна или останавливать трансляцию, подключение и управление происходит быстро и легко.



Колонки компактные, идеально впишутся в рабочее пространство: 75 × 147 × 93 мм. Высота колонок менее 15 см избавит вас от лишнего нагромождения на столе, при этом не теряя в качестве звука, а металлический гриль для защиты динамиков придаст исполнению любимых композиций свою неповторимую остроту и обезопасит, если у вас шумный дом с детьми и питомцами. Акустическая система SVEN SPS-509 настоящая классика в мире домашних колонок, спешите, она уже на полках магазинов, а цена вас приятно удивит.