3 декабря 2024, 11:15

Только самое необходимое на высоком уровне качества и по доступной стоимости — именно этот подход отличает нашу компактную акустику 2.0 от множества конкурентов, что еще раз подтвердила новая модель SVEN SPS-535.

Размеры этих колонок — всего лишь 85×142×97 мм, при этом корпус выполнен не из пластика, как во многих компактных моделях, а из MDF — так акустика не только интереснее выглядит, но и лучше звучит благодаря способности дерева поглощать лишние резонансы. При этом оформлению тоже уделено много внимания — создатели колонок позаботились о том, чтобы ничего во внешнем виде не выдавало в них бюджетное устройство.Открытые широкополосные динамики диаметром 60 мм на передней панели не только эффектно выглядят, но и обеспечивают звучание в частотном диапазоне от 100 Гц до 20 кГц. На левой колонке под динамиком размещен декоративный элемент, под правым — удобный регулятор громкости, также управляющий включением устройства. Питаться акустика может от порта USB компьютера или ноутбука, либо к ней можно подключить блок питания 5В — тут все остается на усмотрение пользователя.Маленькая, симпатичная, удобная и доступная широкому кругу покупателей — благодаря этим качествам новая акустическая система SVEN SPS-535 наверняка найдет себе немало поклонников. Которые в свою очередь могут найти ее на полках магазинов электроники и бытовой техники, где она уже успела появиться.