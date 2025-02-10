Акустическая система SVEN SPS-830

10 февраля 2025, 12:15

Современная активная акустика 2.0 должна быть готова стать полноправным участником домашнего медиацентра и работать с любыми источниками сигнала — от компьютера или ноутбука до плеера и игровой приставки.

Потому при разработке новой SVEN SPS-830 наши инженеры сделали особый акцент на универсальности и разнообразии вариантов подключения. Помимо традиционного аналогового входа и возможности беспроводной передачи сигнала посредством Bluetooth акустика оснащена цифровым оптическим входом и даже портом HDMI (Arc), позволяющим ей взаимодействовать с современными телевизорами.

При этом доступ к звуку из любого источника можно получить буквально «в одно касание», воспользовавшись удобным пультом дистанционного управления — комфорту эксплуатации тоже досталось достаточно внимания разработчиков. Громкость и тональный баланс также могут быть изменены с помощью поворотных регуляторов на боковой панели. Оформлена SVEN SPS-830 элегантно и строго, а потому будет органично смотреться в любом интерьере — от гостиной до рабочего кабинета. Общая выходная мощность составляет 60 Вт, что позволяет SPS-830 без труда озвучивать комнату средних размеров.Корпус колонок выполнен из дерева (MDF), что позволило снизить уровень внутренних резонансов и повысить качество звучания, за которое отвечают два излучателя: низкие и средние воспроизводит крупный динамик диаметром 115 мм, а высокие — твитер с диафрагмой диаметром 68 мм. Благодаря фазоинвертору колонки способны выдать глубокий и мощный бас: воспроизводимый диапазон стартует с 50 Гц и доходит до 20 кГц, что является очень хорошим результатом для компактных колонок — размеры корпуса каждой составляют всего 150×224×175 мм.SVEN SPS-830 сочетает в себе небольшие габариты, хорошее звучание и высочайший уровень универсальности — это отличное решение для тех, кто ищет не просто «компьютерные колонки», а основу для полноценного домашнего медиацентра, причем по сдержанной стоимости — в плане доступности широкой аудитории SPS-830 продолжают лучшие традиции производителя.