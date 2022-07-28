Оригинальная игровая акустика с подключением по USB - SVEN 450

28 июля 2022, 13:45

Новая акустика SVEN 450 — это не просто продолжение популярной линейки компактных колонок от финского производителя, а по-настоящему авангардное решение, вобравшее в себя целый ряд передовых идей.

Первой бросается в глаза необычная форма игровой акустики — вместо двух отдельных колонок производитель предлагает использовать моноблок, который будет отлично смотреться как под монитором ПК, так и при совместном использовании с ноутбуком. А еще займет минимум места и обеспечит максимум комфорта.

Игровую периферию сложно представить без подсветки, есть она и у SVEN 450: переливающиеся светящиеся круги вокруг динамиков делают внешний вид колонок еще более эффектным. Предусмотрена возможность смены режимов свечения и полного отключения подсветки. К источнику звука колонка подключается посредством Bluetooth. Это дает большую свободу в плане размещения акустики, а еще работу и просмотр кино на ПК легко можно сочетать с прослушиванием подкастов и фоновой музыки с помощью смартфона.



Любители простых и надежных решений могут предпочесть проводное подключение — вход AUX у акустики тоже имеется. Питание при этом осуществляется через USB-кабель — можно использовать соответствующий порт ПК или ноутбука, а можно предпочесть стандартный блок питания на 5В, который сегодня наверняка есть практически в каждом доме. Громкость колонок легко изменяется с помощью регулятора на передней панели, а выбор источника звука и режима работы подсветки осуществляется с помощью удобных сенсорных клавиш.



В общем, с эффектным внешним видом и комфортом работы у SVEN 450 все просто отлично. Не забыли разработчики и про звук: в компактном корпусе разместились два динамика диаметром 46 мм, обеспечивающих звучание в диапазоне от 80 до 20 000 Гц. Общая мощность акустики — 10 Вт, ее вполне хватит не только для озвучивания пространства перед компьютером или ноутбуком, но и для прослушивания фоновой музыки в комнате средних размеров. Стоимость продукта традиционно для линейки компактной акустики невелика, а продажи уже стартовали — SVEN 450 ждут первых покупателей на полках магазинов электроники.