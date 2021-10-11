Мультимедийная USB-акустика SVEN 130/135

11 октября 2021, 13:45

Бывает так, что пространства для мультимедийной акустики категорически не хватает — на рабочем столе помещается ноутбук…

Но слушать музыку, смотреть кино и общаться, пользуясь встроенными в него динамиками, все же не так приятно, как при использовании колонок. Вот тут-то на выручку и приходят компактные решения.

Пару новинок в этой сфере недавно представил финский производитель SVEN. Колонки SVEN 130 и 135 имеют высоту 9 см, ширину чуть больше 6 см, а глубину — около 7 см. Разместить их на столе не составит труда, более того — при необходимости их можно легко положить в кейс или рюкзак вместе с ноутбуком и взять с собой — весят они всего 280 граммов. При этом акустические системы заметно отличаются по дизайну: любителям скругленных углов понравятся SVEN 130, а сторонники строгих форм непременно оценят SVEN 135.



С подключением тоже никаких проблем: электропитание и аудиосигнал колонки получают от USB-порта компьютера. На кабеле SVEN 135 есть регулятор громкости, который добавляет удобства и комфорта.



Мощность акустики 2.0 составляет 6 Вт — этого вполне хватит и для прослушивания музыки за работой, и для игр, и для видео. За приятный и комфортный звук отвечают динамики диаметром 50 мм, обеспечивающие широкий частотный диапазон — от 100 Гц до 20 кГц. В общем, малыши получились не только компактные, но и весьма способные. Да еще и цена отличная, но в этом каждому потенциальному владельцу стоит убедиться лично — это несложно, продажи уже стартовали.