Мультимедийная 5.1 акустика SVEN HT-202

15 июля 2019, 13:15

Задача новой акустики формата 5.1 SVEN HT-202 — позволить пользователю открыть для себя мир многоканального звука легко и без трудностей.

Стильные компоненты системы впишутся в любой интерьер, а их компактные размеры не создадут неудобств с размещением.Небольшие размеры колонок не означают компромиссов в плане качества звука. Сателлиты оснащены динамиками размером 80 мм с широким частотным диапазоном — от 125 до 22 000 Гц. Глубокий бас обеспечивает сабвуфер с динамиком диаметром 133 мм, который воспроизводит частоты от 40 до 125 Гц. Общая мощность акустической системы 5.1 составляет внушительные 100 Вт.Подключить систему не составит труда — все необходимые кабели есть в комплекте. К источнику многоканального сигнала она присоединяется через аналоговые входы. Также возможно подключение источника звука через Bluetooth, воспроизведение музыки с USB-flash и SD, прослушивание радио с помощью встроенного тюнера. Любой сигнал может быть преобразован в формат 5.1 с помощью встроенного процессора. Даже знакомые треки со SVEN HT-202 порадуют вас новыми впечатлениями.Немало внимания при разработке системы уделено комфорту взаимодействия с ней. Все необходимые действия можно выполнить с помощью удобного пульта ДУ, максимум полезной информации о работе отображается на крупном LED-дисплее. Если вы ищете для себя качественный и недорогой путь окунуться в атмосферу окружающего звука — обязательно обратите внимание на SVEN HT-202, которая уже появилась на прилавках магазинов.