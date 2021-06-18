Игровая 2.1-акустика SVEN MS-2085

18 июня 2021, 12:15

Выстрелы и диалоги, шорохи шагов и взрывы — игровая акустика должна продемонстрировать геймеру всю палитру звуков, чтобы сделать его путь к победе максимально приятным и эффективным.

В основу новой акустики SVEN MS-2085 заложены именно качественное звучание и способность полностью передать эмоциональный заряд, который несут в себе не только игры, но и киноленты или музыка.



Сателлиты оборудованы динамиками диаметром 70 мм, а сабвуфер — крупным 145 мм драйвером. Корпуса колонок достаточно компактны для комфортного размещения на игровом месте, при этом воспроизводится широкий частотный диапазон от 45 Гц до 20 кГц, а мощности в 60 Вт точно хватит для озвучивания даже крупной комнаты. Качество сборки как всегда на высоте, выполнена акустика из дерева (MDF) — все сделано на уровне, который многие пользователи привыкли видеть лишь у HiFi-систем среднего класса и выше.



Колоритный внешний вид с оригинальными элементами конструкции создает брутальный образ с мощной динамикой, напоминающий то ли штурвал космического корабля, то ли стремительный инопланетный истребитель, создавая неповторимую атмосферу игрового пространства . А так же позволит легче находить нужные клавиши в темноте во время ночных сражений. Многокомпонентная синяя подсветка, формирующая объем пространства, по необходимости может быть отключена.



Ну и, конечно, позаботились разработчики о максимальном комфорте использования. Управление системой осуществляется с помощью кнопок на передней панели и удобного пульта ДУ, вся информация о текущем режиме работы отображается на ярком LED-дисплее. Необычное оформление панели управления, расположенной на передней части колонки, так же добавляет уникальности образу и обеспечивает удобство использования.



Помимо проводного подключения можно использовать Bluetooth, что позволяет быстро начать воспроизведение любимых треков или, например, подкастов — достаточно просто запустить их на заранее сопряженном с акустикой гаджете. Если вы привыкли хранить коллекцию музыки на физическом носителе — тоже никаких проблем, SVEN MS-2085 оборудована встроенным плеером, который отлично читает музыкальные файлы с USB-flash и карт памяти SD. А если своей коллекции стало не хватать — всегда можно довериться вкусу радиодиджеев, так как FM-приемник в акустике тоже имеется.



Несмотря на звание «игровой» SVEN MS-2085 прекрасно подойдет и в качестве основной домашней акустики 2.1, которая принесет массу положительных впечатлений не только от гейминга, но и от прослушивания музыки, и от просмотра кино. Приобрести себе такой комплект можно уже сейчас — продажи в крупных магазинах бытовой техники и электроники стартовали.