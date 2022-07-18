Компактная игровая акустика SVEN 410

18 июля 2022, 16:15

Может ли минимализм быть эффектным и притягивающим взор? Конечно, да — новая компактная акустика 2.0 тому яркий пример.

В небольшом корпусе колонок SVEN 410 разместились два динамика, обеспечивающих звучание в диапазоне от 80 до 20 000 Гц. Новинка займет минимум места на столе геймера, но позволит получать массу позитивных эмоций от игр, кино и музыки. Разноцветная светодиодная подсветка в виде переливающихся кругов поможет в создании нужной атмосферы и добавит оригинальности оформлению места для киберспорта, работы или учебы. А если ситуация требует максимальной концентрации, подсветку можно и отключить, чтобы не отвлекала.Кабель надежный и очень гибкий. Удобный регулятор громкости на передней панели поможет изменить её уровень буквально одним движением, не копаясь в настройках операционной системы. В разгар игровых баталий или во время просмотра кино эта возможность бывает крайне актуальна и делает использования акустики намного более удобным и приятным. Все просто, быстро и без проблем.Ну и, конечно, позаботилась финская компания и о доступности акустики широкому кругу потребителей — стоимость новинки может удивить, но исключительно приятно. Первые партии SVEN 410 уже появились на полках крупных магазинов электроники и ждут своих покупателей.