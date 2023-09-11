Новые акустические системы SVEN SPS-725 и SPS-730

11 сентября 2023, 16:15

Линейка активной мультимедийной акустики 2.0 от компании SVEN пополнилась сразу двумя новинками — строгой и элегантной SPS-725 и ее более эффектной «старшей сестрой» SPS-730.

Обе модели поддерживают беспроводное подключение к источнику звука посредством Bluetooth: стоит один раз настроить используемый гаджет для работы с колонками, после чего любимые треки, подкасты и аудиокниги можно будет включить буквально за пару секунд. Но даже это еще не все: акустика поддерживает проводное подключение, а у старшей SPS-730 есть еще и встроенный плеер, воспроизводящий аудиофайлы с USB-накопителей и карт памяти формата SD.



Корпус колонок выполнен из MDF, их масса — менее 4 килограмм. Размеры также сравнительно невелики — 140×230×182 мм, акустика прекрасно разместится на столе или небольшой полке. Более строгая SPS-725 получила элегантную отделку темной виниловой пленкой с фактурой под дерево, ну а роскошная SPS-730 отделана мягкой бархатистой экокожей и выглядит просто крайне эффектно. Не забыли разработчики акустики и про качество звучания. За ВЧ-диапазон отвечают шелковые купольные твитеры диаметром 24 мм, а за средние и низкие частоты — крупные динамики диаметром 92 мм.



При этом у старшей модели диафрагма НЧ-динамика выполнена из стекловолокна, что позволяет добиться еще более детального звучания и еще более эффектного внешнего вида передней панели. Мощность обоих комплектов составляет внушительные для полочной акустики 50 Вт, что позволяет им полностью озвучивать комнату средних размеров. Частотный диапазон простирается от 40 Гц до 25 кГц — владельцы колонок услышат и партии басовых инструментов, и вокал, и разного рода тарелки или хай-хэты.

Много внимания при разработке SVEN SPS-725 и SPS-730 уделено комфорту их использования. Управление обоими комплектами может осуществляться дистанционно с помощью удобного пульта, предусмотрен разъем для наушников — для их подключения не придется тянуться к источнику, что особенно важно при использовании акустики совместно с ПК. Каждая деталь новинок — от внешнего вида до особенностей конструкции продумана и проработана, чтобы доставить максимум радости их владельцам. Стоимость комплектов при этом делает их доступными широкому кругу пользователей, в чем можно убедиться, открыв каталоги крупных магазинов электроники — SVEN SPS-725 и SPS-730 уже в них появились.