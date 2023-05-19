Новая мультимедийная акустика с USB - SVEN 340

19 мая 2023, 15:45

Как известно, пространство рабочего или игрового места далеко не резиновое — иногда его приходится серьезно экономить.

И вот тут на помощь приходит компактная акустика 2.0 от компании SVEN, линейка которой недавно пополнилась новой моделью SVEN 340. Маленькие колонки размером всего лишь 69×105×64 мм займут минимум места — их можно использовать как со стационарным ПК, так и с ноутбуками или даже мобильными гаджетами. Оформлены SVEN 340 при этом строго, но элегантно — они будут прекрасно гармонировать и с рабочим местом в офисе, и с «игровым уголком» дома.Мощность акустики — 6 Вт, цифра пусть и скромная, но для настольного решения большего не требуется. Размер динамиков составляет 47 мм, а их частотный диапазон простирается от 100 Гц до 20 кГц — хватит и для фоновой музыки, и для спецэффектов в кино или играх. Питается акустика от USB-порта, при этом подключение к источнику звука осуществляется посредством разъема mini-jack 3,5 мм, либо вообще без проводов — с помощью Bluetooth. Можно подключить и сразу два источника — компьютер и смартфон, например.А переключаться между ними поможет пульт на кабеле, оборудованный клавишами смены режимов AUX/Bluetooth, а также кнопкой отключения звука и регулятором громкости. Акустика SVEN 340 получилась не только красивой и компактной, но и очень приятной в использовании — этому разработчики из SVEN традиционно уделили много внимания.