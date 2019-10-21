Настольная акустика ОКЛИК ОК-442

У ОКЛИК, производителя компьютерной периферии, вышла самая мощная на сегодняшний день настольная акустика — ОК-442.
Система состоит из пары колонок и сабвуфера, а суммарная мощность составляет 65 Ватт.
Сегодня сердца поклонников бренда ОКЛИК призваны забиться с удвоенной силой: в продажу поступила акустическая система, мощность которой превышает показатели всех остальных моделей минимум в 2 раза. Имя новинке – ОК-442.
В её арсенале две фронтальных колонки и сабвуфер с суммарной мощностью в целых 65 Ватт. Всё это великолепие облачено в надёжные и звучные корпуса из МДФ и пластика. А теперь немного подробнее обо всех характеристиках и функционале представленного устройства.
ОК-442 – стационарная акустическая система формата 2.1. Её отличает стильный внешний вид, наличие LED-дисплея и целый список полезных «умений», которые обязаны понравится большинству покупателей.
Начнём с основных характеристик: диапазон частот колеблется в пределах 35 Гц – 20 Кгц. Соотношение сигнал/шум равно ?65 дБ. Две двухполосные колонки вместе выдают 30 Вт, однако ещё больше мощи приходится на сабвуфер – он же явялется «головным» устройством в общей компоновке системы.
На нём расположился дисплей и органы управления: переключатели включения/выключения, громкости/баса/частот, режимов работы системы, выбора композиций (клавиши «вперёд» и «назад», сдвоенные с настройкой FM-радио), воспроизведения-паузы, а также слоты под карты памяти форматов USB и SD/MMC. Кроме того, в комплекте есть пульт дистанционного управления. Звук с устройств передаётся по RCA-аудиокабелю 3.5 мм.
Пару слов о доступных режимах работы: можно подключаться к устройствам по протоколу Bluetooth, прослушивать композиции с USB или SD-карт, а также использовать привычный кабель с выходом 3.5 мм, либо слушать радио.
В комплект поставки входит акустическая система OK-442, пульт дистанционного управления, аудиокабель 3.5 мм – RCA и руководство пользователя.
Новинка уже доступна для заказа в MERLION.
Технические характеристики ОКЛИК ОК-442
Выходная мощность: 65 Вт
Сабвуфер: 35 Вт
Сателлиты: 30 Вт (15 Вт х 2 шт)
Диапазон воспроизводимых частот: 35 Гц - 20 КГц
Соотношение сигнал/шум: ?65 дБ
Динамики:
Сабвуфер: O133,5 мм
Сателлиты: O76,2 мм х 2 шт
Материал: МДФ/пластик
Пуль дистанционного управления
Экран: LED
Поддержка следующих режимов:
BLUETOOTH
USB/SD
AUX-IN
FM-РАДИО
Элементы управления на сабвуфере:
Вкл./Выкл./Регулятор громкости/баса/частот
Режим Bluetooth
Предыдущий трек/радиостанция
Воспроизведение/Пауза
Следующий трек/радиостанция
Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц
Габариты:
Сабвуфер: 170 х 310 х 315 мм
Сателлит: 115 х 200 х 115 мм
Вес акустической системы (NW): 5,8 кг
Вес комплекта (GW): 6,7 кг