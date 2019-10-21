Настольная акустика ОКЛИК ОК-442

21 октября 2019, 13:15

У ОКЛИК, производителя компьютерной периферии, вышла самая мощная на сегодняшний день настольная акустика — ОК-442.

Система состоит из пары колонок и сабвуфера, а суммарная мощность составляет 65 Ватт.



Сегодня сердца поклонников бренда ОКЛИК призваны забиться с удвоенной силой: в продажу поступила акустическая система, мощность которой превышает показатели всех остальных моделей минимум в 2 раза. Имя новинке – ОК-442.



В её арсенале две фронтальных колонки и сабвуфер с суммарной мощностью в целых 65 Ватт. Всё это великолепие облачено в надёжные и звучные корпуса из МДФ и пластика. А теперь немного подробнее обо всех характеристиках и функционале представленного устройства.



ОК-442 – стационарная акустическая система формата 2.1. Её отличает стильный внешний вид, наличие LED-дисплея и целый список полезных «умений», которые обязаны понравится большинству покупателей.



Начнём с основных характеристик: диапазон частот колеблется в пределах 35 Гц – 20 Кгц. Соотношение сигнал/шум равно ?65 дБ. Две двухполосные колонки вместе выдают 30 Вт, однако ещё больше мощи приходится на сабвуфер – он же явялется «головным» устройством в общей компоновке системы.



На нём расположился дисплей и органы управления: переключатели включения/выключения, громкости/баса/частот, режимов работы системы, выбора композиций (клавиши «вперёд» и «назад», сдвоенные с настройкой FM-радио), воспроизведения-паузы, а также слоты под карты памяти форматов USB и SD/MMC. Кроме того, в комплекте есть пульт дистанционного управления. Звук с устройств передаётся по RCA-аудиокабелю 3.5 мм.



Пару слов о доступных режимах работы: можно подключаться к устройствам по протоколу Bluetooth, прослушивать композиции с USB или SD-карт, а также использовать привычный кабель с выходом 3.5 мм, либо слушать радио.



В комплект поставки входит акустическая система OK-442, пульт дистанционного управления, аудиокабель 3.5 мм – RCA и руководство пользователя.



Новинка уже доступна для заказа в MERLION.



Технические характеристики ОКЛИК ОК-442



Выходная мощность: 65 Вт

Сабвуфер: 35 Вт

Сателлиты: 30 Вт (15 Вт х 2 шт)

Диапазон воспроизводимых частот: 35 Гц - 20 КГц

Соотношение сигнал/шум: ?65 дБ

Динамики:

Сабвуфер: O133,5 мм

Сателлиты: O76,2 мм х 2 шт

Материал: МДФ/пластик

Пуль дистанционного управления

Экран: LED

Поддержка следующих режимов:

BLUETOOTH

USB/SD

AUX-IN

FM-РАДИО

Элементы управления на сабвуфере:

Вкл./Выкл./Регулятор громкости/баса/частот

Режим Bluetooth

Предыдущий трек/радиостанция

Воспроизведение/Пауза

Следующий трек/радиостанция

Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц

Габариты:

Сабвуфер: 170 х 310 х 315 мм

Сателлит: 115 х 200 х 115 мм

Вес акустической системы (NW): 5,8 кг

Вес комплекта (GW): 6,7 кг