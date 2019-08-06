Офисный комплект периферии ОКЛИК 240M

6 августа 2019, 11:15

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, анонсировал старт продаж нового набора офисной компьютерной периферии – OKLICK 240M.

В комплект входят беспроводные клавиатура и мышь. Новинка доступна в чёрной или белой расцветках на выбор.



ОКЛИК не первый год производит надёжные и стильные продукты, к их числу относится и линейка офисной периферии. Недавно была представлена модель 240М — беспроводной комплект, состоящий из клавиатуры и мыши.



ОКЛИК 240М придётся по душе тем, кто привык к порядку на рабочем месте — под рукой только всё самое необходимое. Новинка от ОКЛИК как раз именно об этом: минималистичный дизайн со скруглёнными углами, низкий профиль печатных клавиш, отсутствие броской подсветки и каких-либо проводов.



Представленная модель не требует установки драйверов и каких-либо предварительных манипуляций перед началом работы: достаточно подключить ресивер устройства в свободный USB-порт на компьютере или ноутбуке.



Клавиатура, входящая в комплект, заявляет серьёзный ресурс нажатий — вплоть до 5 000 000 раз. Профиль клавиш низкий: так называемый «ноутбучный», что очень удобно при быстром наборе текста.



Кроме того, предусмотрены специальные мультимедийные клавиши, доступные через комбинации нажатий клавиш Fn + F1-F12. С их помощью можно осуществлять привычные и повторяющиеся действия буквально на лету: перемещаться вперёд и назад между страницами браузера, менять уровень громкости воспроизведения аудио, и т.д.



Мышь получила в свой рабочий арсенал четыре кнопки: привычные всем левую и правую клавишу, а также колесо прокрутки и кнопку переключения оптической системы, у которой есть два режима работы — 1000 и 1600 DPI. Ресурс пробега клавиш мыши тоже высок, он составляет 3 000 000 нажатий.



Комплект совместим с операционной системой Windows. Для подключения требуется только один свободный порт USB.



В комплект поставки входят: беспроводная компьютерная клавиатура и мышь ОКЛИК 240М, USB-ресивер, 1 батарейка стандарта «ААА», 1 батарейка стандарта «АА», а также руководство пользователя.



Технические характеристики клавиатуры



Тип подключения: беспроводной

Количество клавиш: 104

Ноутбучный профиль клавиш

Ресурс кнопок до 5 000 000 нажатий

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)

Рабочая дистанция: до 8-10 м

Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц

Интерфейс подключения: USB-ресивер (единый для двух устройств)

Работа от 1 батарейки стандарта «ААА»

Размер: 439 x 126 x 30 мм

Вес (без учета батарей): 380 г



Технические характеристики мыши



Тип подключения: беспроводной

Количество кнопок: 4

Оптическая система высокого разрешения: 1000/1600 dpi

Ресурс кнопок до 3 000 000 нажатий

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Рабочая дистанция: до 8-10 м

Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц

Интерфейс подключения: USB-ресивер (единый для двух устройств)

Работа от 1 батарейки стандарта «AA»

Размер: 113 x 69 x 34 мм

Вес: 72 г



Системные требования



Совместимость с ОС Windows

Свободный USB-порт