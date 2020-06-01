Представлены новые беспроводные мыши ОКЛИК 486MW и 488MW

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, выпустил на рынок новые компьютерные мыши ОКЛИК 486MW и ОКЛИК 488MW.
Среди особенностей устройств: беспроводное соединение и компактный корпус.
Компьютерные мыши ОКЛИК 486MW и ОКЛИК 488MW выполнены в компактном корпусе из прочного пластика с SoftTouch-покрытием. Модели имеют симметричную форму, а значит подходят как правшам, так и левшам.
Модель 486MW обладает тремя функциональными кнопками, а модель 488MW дополнительно имеет кнопку переключения DPI.
В мышках установлен оптический сенсор высокого разрешения. Разрешение сенсора составляет 1000 DPI для модели 486MW и диапазон от 800 до 1600 DPI для модели 488MW.
Устройства обладают высоким ресурсом использования: каждая кнопка выдерживает до 1 миллиона нажатий.
Подключение обеих моделей происходит по беспроводному каналу, с частотой 2.4 ГГц, через USB-ресивер. Обе мыши работают без специальных драйверов и автоматически определяются при подключении к компьютеру.
Мыши ОКЛИК 486MW представлены в чёрном и сером цветах, а модели 488MW в чёрном, сером и синем.
Комплектация: мышь, одна батарейки стандарта «АА», USB-ресивер, руководство пользователя.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором ОКЛИК на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам ОКЛИК.
Технические характеристики ОКЛИК 486MW и ОКЛИК 488MW
Модель: 486MW 488MW
Тип подключения: Беспроводной Беспроводной
Кол-во кнопок: 3 4
Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpi 800/1200/1600 dpi
Ресурс нажатий: До 1 000 000 До 1 000 000
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов: Да Да
Soft-touch покрытие: Да Да
Рабочая дистанция: До 10 м До 10 м
Интерфейс подключения: USB-ресивер USB-ресивер
Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц 2,4 ГГц
Размер: 97,7 х 62 х 36 мм 100,5 x 61 x 35 мм
Вес (без учёта батареи): 66 г 50 г
Совместимость с ОС Windows: Да Да