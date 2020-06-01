1 июня 2020, 14:15

Представлены новые беспроводные мыши ОКЛИК 486MW и 488MW

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, выпустил на рынок новые компьютерные мыши ОКЛИК 486MW и ОКЛИК 488MW.

Среди особенностей устройств: беспроводное соединение и компактный корпус.

Компьютерные мыши ОКЛИК 486MW и ОКЛИК 488MW выполнены в компактном корпусе из прочного пластика с SoftTouch-покрытием. Модели имеют симметричную форму, а значит подходят как правшам, так и левшам.

Модель 486MW обладает тремя функциональными кнопками, а модель 488MW дополнительно имеет кнопку переключения DPI.

В мышках установлен оптический сенсор высокого разрешения. Разрешение сенсора составляет 1000 DPI для модели 486MW и диапазон от 800 до 1600 DPI для модели 488MW.

Устройства обладают высоким ресурсом использования: каждая кнопка выдерживает до 1 миллиона нажатий.

Подключение обеих моделей происходит по беспроводному каналу, с частотой 2.4 ГГц, через USB-ресивер. Обе мыши работают без специальных драйверов и автоматически определяются при подключении к компьютеру.

Мыши ОКЛИК 486MW представлены в чёрном и сером цветах, а модели 488MW в чёрном, сером и синем.

Комплектация: мышь, одна батарейки стандарта «АА», USB-ресивер, руководство пользователя.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором ОКЛИК на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам ОКЛИК.

Технические характеристики ОКЛИК 486MW и ОКЛИК 488MW

Модель:     486MW     488MW
Тип подключения:     Беспроводной     Беспроводной
Кол-во кнопок:     3     4
Оптический сенсор высокого разрешения:     1000 dpi     800/1200/1600 dpi
Ресурс нажатий:     До 1 000 000     До 1 000 000
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов:     Да     Да
Soft-touch покрытие:     Да     Да
Рабочая дистанция:     До 10 м     До 10 м
Интерфейс подключения:     USB-ресивер     USB-ресивер
Радиосвязь на частоте:     2,4 ГГц     2,4 ГГц
Размер:     97,7 х 62 х 36 мм     100,5 x 61 x 35 мм
Вес (без учёта батареи):     66 г     50 г
Совместимость с ОС Windows:     Да     Да
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