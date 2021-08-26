Беспроводная компьютерная мышь OKLICK 636LWC

26 августа 2021, 15:15

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, обновил свой модельный ряд беспроводной мышью 636LWC. Устройство получило яркую регулируемую подсветку и сенсор высокого разрешения с четырьмя режимами работы.

В продолжение линейки радиоуправляемых девайсов с ресиверами типа USB Type-A и USB Type-C, ОКЛИК выпустил компьютерную мышь под названием 636LWC – универсальное устройство, подходящее для работы в офисе и использования дома. Например, для игр и сёрфинга социальных сетей.Как и у предыдущей, «младшей» модели от ОКЛИК, 636LWC имеет 6 кнопок с ресурсом нажатий до 3 000 000 раз + переключатель на нижней стороне с возможностью Вкл/Выкл самого устройства, либо подсветки. Главным отличием является наличие отключаемой многоцветной подсветки, а также четырёх режимов работы сенсора: 800/1200/1600/2400 DPI.Основная рабочая поверхность получила нескользящее и приятное на ощупь Soft-Touch покрытие, удобное и для работы, и для игр. Благодаря этим дополнительным функциональным характеристикам, мышь может послужить неплохую службу в компьютерных баталиях в свободное от работы время.636LWC «общается» с ПК или ноутбуком пользователя по радисвязи на частоте 2.4 Ггц и обеспечивает уверенный приём на расстоянии до 10 метров включительно. За электропитание устройства отвечает встроенный Li-Pol аккумулятор. Благодаря ему можно смело забыть о проблеме с неожиданно севшими батарейками – выручит зарядный USB-кабель, который на время сделает 636LWC проводным устройством и не оставит вас без мыши как без рук.Для использования мыши не требуется никаких специальных драйверов и программ.В комплект поставки входит беспроводная компьютерная мышь 636LWC, USB-ресиверы Type-A и Type-C, зарядный кабель MicroUSB.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 636LWC:Тип подключения: беспроводнойКоличество кнопок: 6 + кнопка Вкл./Выкл.Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1200/1600/2400 dpiРесурс нажатий: до 3 000 000Автоматическая конфигурация без специальных драйверовЦвет подсветки: многоцветныйSoft-touch покрытиеРадиосвязь на частоте: 2.4 ГГцРабочая дистанция: до 10 мЗаряжаемая батарея (Li-Pol)Интерфейс подключения: USB (Type A и Type C)Размер: 122 х 77 х 43 ммВес: 122 гКОМПЛЕКТАЦИЯ:Беспроводная компьютерная мышь 636LWCUSB-ресивер Type AUSB-ресивер Type CUSB-кабель