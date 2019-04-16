Новые офисные мышки OKLICK 535MW и 565MW

OKLICK, производитель компьютерной периферии, объявил о начале продаж новых беспроводных компьютерных мышей OKLICK.
Представленные модели поставляются в нескольких цветовых решениях и с разными вариантами материала отделки корпуса.
Новые беспроводные компьютерные мыши OKLICK различаются внешне, а также имеют небольшие конструктивные и функциональные отличия. У модели 535MW три кнопки, у 565MW на одну больше: четыре. Дополнительная кнопка, которой снабжена "старшая", чуть более продвинутая модель, вынесена на верхнюю часть устройства и отвечает за переключения между двумя режимами чувствительности. Пользователь может выбирать между двух значений: 1000 и 1600 DPI.
Возможность выбора режима чувствительности DPI у новой компьютерной мыши 565MW делает позиционирование курсора максимально комфортным. Данная функция может быть полезной не только для специализированных игровых устройств. К примеру, если вы пользуетесь одной мышью на мониторах разного размера, разрешение которых также может быть более низким или высоким, равно как и значения DPI. В этом случае модель беспроводной мыши OKLICK 565MW практически станет вашим постоянным личным помощником.
Модель OKLICK 535MW снабжена классическим кнопочным трио, не теряющим своей актуальности на протяжении уже многих лет: левая и правая клавиши + колесо прокрутки. Для этой мыши параметр DPI имеет одно универсальное значение: 1000 DPI.
Обе анонсированные OKLICK новые модели мышей относятся к оптическому типу устройств, которые передают сигнал по радио и соединяются с компьютером или ноутбуком через USB-интерфейс. Рабочая дистанция каждой "мышки" - до 10 метров. Ресурс нажатия клавиш, заявленный производителем, составляет 1000000, чего должно хватить на длительный срок службы.
В комплекты поставки входит беспроводная компьютерная мышь, 1 батарейка стандарта "AA" и USB-ресивер.
Новинки уже доступны для заказа в MERLION.
Технические характеристики OKLICK 535MW
Тип подключения: беспроводной
Количество кнопок: 3
Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpi
Ресурс нажатий: до 1 000 000
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
Рабочая дистанция: до 10 м
Интерфейс подключения: USB-ресивер
Напряжение: 3 В 14 мА
Работа от 1 батарейки стандарта "АА"
Размер: 107,5 х 60 х 26 мм
Вес (без учета батарей): 76 г
Технические характеристики OKLICK 565MW
Тип подключения: беспроводной
Количество кнопок: 4
Оптический сенсор высокого разрешения: 1000/1600 dpi
Ресурс нажатий: до 1 000 000
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
Рабочая дистанция: до 10 м
Интерфейс подключения: USB-ресивер
Напряжение: 3 В 14 мА
Работа от 1 батарейки стандарта "АА"
Размер: 103 х 61 х 33,5 мм
Вес (без учета батарей): 78 г