Новые офисные мышки OKLICK 535MW и 565MW

16 апреля 2019, 10:45

OKLICK, производитель компьютерной периферии, объявил о начале продаж новых беспроводных компьютерных мышей OKLICK.

Представленные модели поставляются в нескольких цветовых решениях и с разными вариантами материала отделки корпуса.

Новые беспроводные компьютерные мыши OKLICK различаются внешне, а также имеют небольшие конструктивные и функциональные отличия. У модели 535MW три кнопки, у 565MW на одну больше: четыре. Дополнительная кнопка, которой снабжена "старшая", чуть более продвинутая модель, вынесена на верхнюю часть устройства и отвечает за переключения между двумя режимами чувствительности. Пользователь может выбирать между двух значений: 1000 и 1600 DPI.



Возможность выбора режима чувствительности DPI у новой компьютерной мыши 565MW делает позиционирование курсора максимально комфортным. Данная функция может быть полезной не только для специализированных игровых устройств. К примеру, если вы пользуетесь одной мышью на мониторах разного размера, разрешение которых также может быть более низким или высоким, равно как и значения DPI. В этом случае модель беспроводной мыши OKLICK 565MW практически станет вашим постоянным личным помощником.



Модель OKLICK 535MW снабжена классическим кнопочным трио, не теряющим своей актуальности на протяжении уже многих лет: левая и правая клавиши + колесо прокрутки. Для этой мыши параметр DPI имеет одно универсальное значение: 1000 DPI.



Обе анонсированные OKLICK новые модели мышей относятся к оптическому типу устройств, которые передают сигнал по радио и соединяются с компьютером или ноутбуком через USB-интерфейс. Рабочая дистанция каждой "мышки" - до 10 метров. Ресурс нажатия клавиш, заявленный производителем, составляет 1000000, чего должно хватить на длительный срок службы.



В комплекты поставки входит беспроводная компьютерная мышь, 1 батарейка стандарта "AA" и USB-ресивер.



Новинки уже доступны для заказа в MERLION.



Технические характеристики OKLICK 535MW



Тип подключения: беспроводной

Количество кнопок: 3

Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpi

Ресурс нажатий: до 1 000 000

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц

Рабочая дистанция: до 10 м

Интерфейс подключения: USB-ресивер

Напряжение: 3 В 14 мА

Работа от 1 батарейки стандарта "АА"

Размер: 107,5 х 60 х 26 мм

Вес (без учета батарей): 76 г



Технические характеристики OKLICK 565MW



Тип подключения: беспроводной

Количество кнопок: 4

Оптический сенсор высокого разрешения: 1000/1600 dpi

Ресурс нажатий: до 1 000 000

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц

Рабочая дистанция: до 10 м

Интерфейс подключения: USB-ресивер

Напряжение: 3 В 14 мА

Работа от 1 батарейки стандарта "АА"

Размер: 103 х 61 х 33,5 мм

Вес (без учета батарей): 78 г