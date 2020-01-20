20 января 2020, 10:15

Беспроводная мышь OKLICK 610MWC

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, объявил о появлении в продаже новой модели беспроводной компьютерной мыши с возможностью подключения через USB Type-A и Type-C — 610MWC.

С появлением на рынке ноутбуков и других устройств с разъёмом USB Type-C, пользователи столкнулись с проблемой выбора беспроводных компьютерных мышей с искомым типом подключения. Да: в действительности устройств с ресивером Type-C не так уж много. ОКЛИК всегда следует актуальным трендам. Так и в этот раз: вышла мышь 610MWC с ресиверами Type-A и Type-C.

Модель OKLICK 610MWC выполнена в классическом форм-факторе под хват правой рукой. Мышь получила 6 функциональных кнопок для выполнения всех основных пользовательских действий. На верхнюю часть корпуса нанесено приятное на ощупь Soft Touch-покрытие.

610MWC относится к классу беспроводных оптических устройств. Есть возможность переключения работы сенсора, всего производителем предусмотрено три режима: 800/1200/1600 DPI. Пользователь может выбирать любой подходящий ему вариант в соответствии с необходимостью.

Соединение с ПК реализовано по радиосвязи на частоте 2.4 Ггц, радиус действия мыши составляет до 10 метров. Питается 610MWC от всего одной батарейки стандарта «АА». Для использования мыши не требуется никаких специальных драйверов и программ.

В комплект поставки входит беспроводная компьютерная мышь 610MWC, одна батарейка «АА», а также USB-ресиверы Type-A и Type-C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 610MWC:

    Тип подключения: беспроводной
    Количество кнопок: 6
    Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1200/1600 dpi
    Ресурс нажатий: до 3 000 000
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Покрытие soft-touch
    Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
    Рабочая дистанция: до 10 м
    Напряжение: 1.5 В 30 мА
    Интерфейс подключения: USB (Type A или Type C)
    Работа от 1 батарейки стандарта «АА»
    Размер: 109.5 x 62 x 40 мм
    Вес (без учета кабеля): 68 г

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

    Совместимость с ОС Windows
    Свободный USB-порт

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Беспроводная компьютерная мышь 610MWC
    1 батарейка стандарта «АА»
    USB-приемник Type A
    USB-приемник Type C
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