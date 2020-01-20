Беспроводная мышь OKLICK 610MWC

20 января 2020, 10:15

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, объявил о появлении в продаже новой модели беспроводной компьютерной мыши с возможностью подключения через USB Type-A и Type-C — 610MWC.С появлением на рынке ноутбуков и других устройств с разъёмом USB Type-C, пользователи столкнулись с проблемой выбора беспроводных компьютерных мышей с искомым типом подключения. Да: в действительности устройств с ресивером Type-C не так уж много. ОКЛИК всегда следует актуальным трендам. Так и в этот раз:вышла мышь 610MWC с ресиверами Type-A и Type-C.Модель OKLICK 610MWC выполнена в классическом форм-факторе под хват правой рукой. Мышь получила 6 функциональных кнопок для выполнения всех основных пользовательских действий. На верхнюю часть корпуса нанесено приятное на ощупь Soft Touch-покрытие.610MWC относится к классу беспроводных оптических устройств. Есть возможность переключения работы сенсора, всего производителем предусмотрено три режима: 800/1200/1600 DPI. Пользователь может выбирать любой подходящий ему вариант в соответствии с необходимостью.Соединение с ПК реализовано по радиосвязи на частоте 2.4 Ггц, радиус действия мыши составляет до 10 метров. Питается 610MWC от всего одной батарейки стандарта «АА». Для использования мыши не требуется никаких специальных драйверов и программ.В комплект поставки входит беспроводная компьютерная мышь 610MWC, одна батарейка «АА», а также USB-ресиверы Type-A и Type-C.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 610MWC:Тип подключения: беспроводнойКоличество кнопок: 6Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1200/1600 dpiРесурс нажатий: до 3 000 000Автоматическая конфигурация без специальных драйверовПокрытие soft-touchРадиосвязь на частоте: 2.4 ГГцРабочая дистанция: до 10 мНапряжение: 1.5 В 30 мАИнтерфейс подключения: USB (Type A или Type C)Работа от 1 батарейки стандарта «АА»Размер: 109.5 x 62 x 40 ммВес (без учета кабеля): 68 гСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:Совместимость с ОС WindowsСвободный USB-портКОМПЛЕКТАЦИЯ:Беспроводная компьютерная мышь 610MWC1 батарейка стандарта «АА»USB-приемник Type AUSB-приемник Type C