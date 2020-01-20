Беспроводная мышь OKLICK 610MWC

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, объявил о появлении в продаже новой модели беспроводной компьютерной мыши с возможностью подключения через USB Type-A и Type-C — 610MWC.
С появлением на рынке ноутбуков и других устройств с разъёмом USB Type-C, пользователи столкнулись с проблемой выбора беспроводных компьютерных мышей с искомым типом подключения. Да: в действительности устройств с ресивером Type-C не так уж много. ОКЛИК всегда следует актуальным трендам. Так и в этот раз: вышла мышь 610MWC с ресиверами Type-A и Type-C.
Модель OKLICK 610MWC выполнена в классическом форм-факторе под хват правой рукой. Мышь получила 6 функциональных кнопок для выполнения всех основных пользовательских действий. На верхнюю часть корпуса нанесено приятное на ощупь Soft Touch-покрытие.
610MWC относится к классу беспроводных оптических устройств. Есть возможность переключения работы сенсора, всего производителем предусмотрено три режима: 800/1200/1600 DPI. Пользователь может выбирать любой подходящий ему вариант в соответствии с необходимостью.
Соединение с ПК реализовано по радиосвязи на частоте 2.4 Ггц, радиус действия мыши составляет до 10 метров. Питается 610MWC от всего одной батарейки стандарта «АА». Для использования мыши не требуется никаких специальных драйверов и программ.
В комплект поставки входит беспроводная компьютерная мышь 610MWC, одна батарейка «АА», а также USB-ресиверы Type-A и Type-C.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 610MWC:
Тип подключения: беспроводной
Количество кнопок: 6
Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1200/1600 dpi
Ресурс нажатий: до 3 000 000
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Покрытие soft-touch
Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
Рабочая дистанция: до 10 м
Напряжение: 1.5 В 30 мА
Интерфейс подключения: USB (Type A или Type C)
Работа от 1 батарейки стандарта «АА»
Размер: 109.5 x 62 x 40 мм
Вес (без учета кабеля): 68 г
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Совместимость с ОС Windows
Свободный USB-порт
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Беспроводная компьютерная мышь 610MWC
1 батарейка стандарта «АА»
USB-приемник Type A
USB-приемник Type C
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