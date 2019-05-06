6 мая 2019, 10:45

OKLICK, производитель компьютерной периферии, объявил о начале продаж новой проводной компьютерной мыши OKLICK 325M.

Представленная модель поставляется в строгом чёрном цвете и имеет только самый необходимый функционал для ежедневной офисной работы.

Новая проводная мышь OKLICK 325M представляет собой доступный и стандартный вариант офисной перифирии на каждый день.



Модель снабжена классическим сочетанием кнопок, знакомым среднестатистическому пользователю с детства: левая и правая кнопки + колёсико прокрутки.



Новинку от OKLICK отличают минимальные, но в достаточной степени надёжные характеристики, которые нужны для ежедневной работы. Мышь OKLICK 325M оснащена оптическим сенсором высокого разрешения с DPI, равным 1000. Это значение больше всего подходит для работы с мониторами, которые имеют разрешение Full HD или близкое к нему.



Стоит отметить и большой ресурс нажатий клавиш представленной модели: до 1 000 000 нажатий. Для офисной «рабочей лошадки» это отличный показатель.



Соединение устройства с компьютером осуществляется по кабелю USB. Его длина составляет 1,35 метра. Таким образом, системный блок компьютера можно расположить как на столе, так и под столом – по желанию пользователя.



Мышь OKLICK 325M позволяет приступить к работе всего за пару простейших манипуляций: достаточно только подключить её в свободный USB-порт на компьютере. Специальных драйверов устройство не требует, конфигурация устройства осуществляется в автоматическом режиме.



В комплект поставки входят: проводная компьютерная мышь OKLICK 325M и руководство пользователя.



Технические характеристики OKLICK 325M



Технология: оптическая

Разрешение сенсора: макс.1000 DPI

Тип соединения: проводная

Интерфейс подключения: USB

Количество кнопок: 2

Цвет оформления: чёрный