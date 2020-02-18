Стартуют продажи игровой компьютерной мыши OKLICK 396M INSOMNIA

18 февраля 2020, 12:45

OKLICK, производитель компьютерной периферии, объявил о выпуске новой игровой проводной компьютерной мыши.

Ей стала модель 396M INSOMNIA. Это трёхкнопочное устройство с предустановленной конфигурацией и многоцветной подсветкой для геймеров начального уровня.



Есть популярная фраза: дорогу осилит идущий. Сегодня рассказываем о новой модели игровой компьютерной мыши начального уровня, которая относится к сегменту наиболее доступных устройств – OKLICK 396M INSOMNIA.



Перед вами мышь всего с тремя кнопками, однако её корпус выглядит очень стильно как из-за самой формы, так и встроенной подсветки – она выгодно подчёркивает линии изгибов несколькими цветами, плавно сменяющими друг друга, когда 396M находится в рабочем, включённом состоянии.



Мышка оборудована сенсором высокого разрешения с предустановленным значением – 1000 DPI. Этого достаточно, чтобы начать знакомство с миром виртуальных битв. Ресурс нажатия кнопок представленной модели составляет 3 000 000 нажатий, что является вполне серьёзным показателем жизненного цикла устройства.



396M подключается к компьютеру или ноутбуку с помощью USB-кабеля длиной 1,25 метра. Специальных драйверов и программ OKLICK 396M INSOMNIA не потребует – пользователю достаточно вставить разъём мыши в свободный порт USB.



В комплект поставки входит: игровая компьютерная мышь OKLICK 396M INSOMNIA и руководство пользователя.



Новинка уже доступна для заказа в MERLION.



Технические характеристики OKLICK 396M INSOMNIA:



Тип подключения: проводной

Количество кнопок: 3

Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpi

Ресурс нажатий: до 3 000 000

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Цвет подсветки: многоцветная

Длина кабеля: 1,25 м

Интерфейс подключения: USB

Размер: 125 х 68 х 40 мм

Вес (без учета кабеля): 52 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Игровая проводная мышь 396M

Руководство пользователя

