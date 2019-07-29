29 июля 2019, 11:15

Новые игровые мыши OKLICK 888G и 999G

OKLICK стартовал продажи двух новых компьютерных мышей из своей игровой линейки: 888G Infinity и 999G Tomahawk.

Представленные новинки получили переключаемый оптический сенсор высокого разрешения, хороший запас ресурса нажатий кнопок и яркую подсветку.
игровые мыши OKLICK 888G и 999G

OKLICK старается радовать своих поклонников и регулярно выпускает качественную компьютерную периферию. Вот-вот свет увидели две новых модели игровых мышей: 888G Infinity и 999G Tomahawk. Новинки отличаются стильным дизайном, имеют схожий набор хороших технических характеристик и кучу функциональных кнопок для качественных онлайн-сражений.

Оба девайса представляют собой проводные игровые манипуляторы. Мышь 888G Infinity оснащена семью кнопками. Ресурс нажатий, заявленный производителем, составляет солидную цифру: до 5 000 000. У 999G Tomahawk кнопок на одну больше — дополнительная, «горячая», кнопка располагается справа и может быть назначена пользователем согласно его пожеланию, например, для режима стрельбы фиксированными очередями. Ресурс нажатий у этой модели несколько выше, вплоть до 7 000 000 раз. 

Как 888G, так и 999G снабжены оптическими переключателями высокого разрешения. Для 888G доступны значения 1200/1600/2400/3200, для 999G 800/1600/2400/3200 DPI. Таким образом, в играх, где точность определяет исход, пользователь может выбрать вариант, который подходит ему наиболее.

Девайсы ярко и красиво светятся. У мышки 888G Infinity в наличии целых четыре варианта цветового исполнения подсветки, а у 999G — три. В обеих моделях подсветку можно включать и отключать, если она отвлекает от игрового процессса.  

Обе новые мыши подключается к компьютеру или ноутбуку при помощи USB-интерфейса. Длина кабеля — 1,5 метра. У модели 999G он защищён прочной оплёткой.

Технические характеристики OKLICK 888G Infinity

    Тип подключения: проводной
    Кол-во кнопок: 7
    Оптический сенсор высокого разрешения: 1200/1600/2400/3200 dpi
    Ресурс нажатий: до 5 000 000
    4-цветная подсветка
    Режим подсветки: пульсация
    Интерфейс подключения: USB
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 133 х 71 х 41 мм
    Вес (без учета кабеля): 107 г

Комплектация:

    Игровая компьютерная мышь 888G
    Руководство пользователя

Технические характеристики OKLICK 999G Tomahawk

    Тип подключения: проводной
    Кол-во кнопок: 8
    Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1600/2400/3200 dpi
    Ресурс нажатий: до 7 000 000
    3-цветная подсветка
    Режим подсветки: медленная пульсация
    Soft-touch покрытие
    Кабель в прочной оплетке
    Интерфейс подключения: USB
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 130 х 65 х 38 мм
    Вес (без учета кабеля): 109 г

Комплектация:

    Игровая компьютерная мышь 999G
    Руководство пользователя


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