Новые игровые мыши OKLICK 888G и 999G

29 июля 2019, 11:15

OKLICK стартовал продажи двух новых компьютерных мышей из своей игровой линейки: 888G Infinity и 999G Tomahawk.

Представленные новинки получили переключаемый оптический сенсор высокого разрешения, хороший запас ресурса нажатий кнопок и яркую подсветку.

игровые мыши OKLICK 888G и 999G



OKLICK старается радовать своих поклонников и регулярно выпускает качественную компьютерную периферию. Вот-вот свет увидели две новых модели игровых мышей: 888G Infinity и 999G Tomahawk. Новинки отличаются стильным дизайном, имеют схожий набор хороших технических характеристик и кучу функциональных кнопок для качественных онлайн-сражений.



Оба девайса представляют собой проводные игровые манипуляторы. Мышь 888G Infinity оснащена семью кнопками. Ресурс нажатий, заявленный производителем, составляет солидную цифру: до 5 000 000. У 999G Tomahawk кнопок на одну больше — дополнительная, «горячая», кнопка располагается справа и может быть назначена пользователем согласно его пожеланию, например, для режима стрельбы фиксированными очередями. Ресурс нажатий у этой модели несколько выше, вплоть до 7 000 000 раз.



Как 888G, так и 999G снабжены оптическими переключателями высокого разрешения. Для 888G доступны значения 1200/1600/2400/3200, для 999G 800/1600/2400/3200 DPI. Таким образом, в играх, где точность определяет исход, пользователь может выбрать вариант, который подходит ему наиболее.



Девайсы ярко и красиво светятся. У мышки 888G Infinity в наличии целых четыре варианта цветового исполнения подсветки, а у 999G — три. В обеих моделях подсветку можно включать и отключать, если она отвлекает от игрового процессса.



Обе новые мыши подключается к компьютеру или ноутбуку при помощи USB-интерфейса. Длина кабеля — 1,5 метра. У модели 999G он защищён прочной оплёткой.



Технические характеристики OKLICK 888G Infinity



Тип подключения: проводной

Кол-во кнопок: 7

Оптический сенсор высокого разрешения: 1200/1600/2400/3200 dpi

Ресурс нажатий: до 5 000 000

4-цветная подсветка

Режим подсветки: пульсация

Интерфейс подключения: USB

Длина кабеля: 1,5 м

Размер: 133 х 71 х 41 мм

Вес (без учета кабеля): 107 г



Комплектация:



Игровая компьютерная мышь 888G

Руководство пользователя



Технические характеристики OKLICK 999G Tomahawk



Тип подключения: проводной

Кол-во кнопок: 8

Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1600/2400/3200 dpi

Ресурс нажатий: до 7 000 000

3-цветная подсветка

Режим подсветки: медленная пульсация

Soft-touch покрытие

Кабель в прочной оплетке

Интерфейс подключения: USB

Длина кабеля: 1,5 м

Размер: 130 х 65 х 38 мм

Вес (без учета кабеля): 109 г



Комплектация:



Игровая компьютерная мышь 999G

Руководство пользователя