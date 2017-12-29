29 декабря 2017, 10:45

Игровая мышь Oklick 845G ACHERON со специальным софтом

В семействе игровых мышей Oklick появилась еще одна мышь со специальным программным обеспечением с возможностью программирования кнопок и назначением макросов.

Проводная мышь Oklick 845G ACHERON, получившая столь необычное название, имеет симметричный корпус большого размера (мышь 125 мм в длину), невероятно удобно ложится в руку. Покрытие Soft-touch на верхней поверхности мыши и перфорированная поверхность боковых граней обеспечивают прочный захват, препятствуя выскальзыванию мыши из руки даже при самом эмоциональном стиле игры.

Эффектный внешний вид 845G ACHERON придает подсветка деталей мыши: графического элемента в виде мифического героя, колеса прокрутки и канта по всему периметру устройства. RGB-подсветка – пульсирующая, с плавным переходом в другой цвет. Изменение dpi путем нажатия на кнопки «Вверх»/«Вниз» обозначяется миганием подсветки с быстрым переключением на другой цвет.

Устойчивые к истиранию выступы на нижней стороне корпуса обеспечивают быстрое скольжение мыши по поверхности, а плотная тканевая оплетка шнура препятствует его повреждению. Кабель с ферритовым фильтром и удобной застежкой на липучке имеет стандартную для игровых мышей длину 1,8 м.

Все семь элементов управления (6 кнопок и колесо прокрутки), благодаря наличию специального ПО, можно настроить «под себя».

Технические характеристики

    Игровая 7-кнопочная проводная мышь
    Оптический сенсор Avago 3050 высокого разрешения: 1000/1500/2000/3000/4000 dpi
    Ресурс нажатий до 10 000 000
    Максимальное ускорение: 20 G
    Частота опроса: 500 Гц
    Максимальная скорость трекинга: 60 дюймов в секунду
    Обработка изображения: 4000 кадров/сек
    RGB-подсветка
    Эргономичный дизайн с прорезиненными боковыми гранями
    Покрытие Soft-touch
    Кабель в прочной плетеной оплетке
    Длина кабеля: 1, м
    Интерфейс подключения: USB
    Размер: 125 х 84 х 35 мм
    Вес: 124 г (без учета кабеля)
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