Игровая мышь Oklick 845G ACHERON со специальным софтом

Проводная мышь Oklick 845G ACHERON, получившая столь необычное название, имеет симметричный корпус большого размера (мышь 125 мм в длину), невероятно удобно ложится в руку. Покрытие Soft-touch на верхней поверхности мыши и перфорированная поверхность боковых граней обеспечивают прочный захват, препятствуя выскальзыванию мыши из руки даже при самом эмоциональном стиле игры.
Эффектный внешний вид 845G ACHERON придает подсветка деталей мыши: графического элемента в виде мифического героя, колеса прокрутки и канта по всему периметру устройства. RGB-подсветка – пульсирующая, с плавным переходом в другой цвет. Изменение dpi путем нажатия на кнопки «Вверх»/«Вниз» обозначяется миганием подсветки с быстрым переключением на другой цвет.
Устойчивые к истиранию выступы на нижней стороне корпуса обеспечивают быстрое скольжение мыши по поверхности, а плотная тканевая оплетка шнура препятствует его повреждению. Кабель с ферритовым фильтром и удобной застежкой на липучке имеет стандартную для игровых мышей длину 1,8 м.
Все семь элементов управления (6 кнопок и колесо прокрутки), благодаря наличию специального ПО, можно настроить «под себя».
Технические характеристики
Игровая 7-кнопочная проводная мышь
Оптический сенсор Avago 3050 высокого разрешения: 1000/1500/2000/3000/4000 dpi
Ресурс нажатий до 10 000 000
Максимальное ускорение: 20 G
Частота опроса: 500 Гц
Максимальная скорость трекинга: 60 дюймов в секунду
Обработка изображения: 4000 кадров/сек
RGB-подсветка
Эргономичный дизайн с прорезиненными боковыми гранями
Покрытие Soft-touch
Кабель в прочной плетеной оплетке
Длина кабеля: 1, м
Интерфейс подключения: USB
Размер: 125 х 84 х 35 мм
Вес: 124 г (без учета кабеля)