Мистическая игровая мышь Oklick 845G ACHERON со специальным ПО

2 апреля 2018, 9:45

В семействе игровых мышей Oklick появилась еще одна мышь со специальным программным обеспечением с возможностью программирования кнопок и назначением макросов.

Проводная мышь Oklick 845G ACHERON, получившая столь необычное название, имеет симметричный корпус большого размера (мышь 125 мм в длину), невероятно удобно ложится в руку. Покрытие Soft-touch на верхней поверхности мыши и перфорированная поверхность боковых граней обеспечивают прочный захват, препятствуя выскальзыванию мыши из руки даже при самом эмоциональном стиле игры.Эффектный внешний вид 845G ACHERON придает подсветка деталей мыши: графического элемента в виде мифического героя, колеса прокрутки и канта по всему периметру устройства. RGB-подсветка – пульсирующая, с плавным переходом в другой цвет. Изменение dpi путем нажатия на кнопки «Вверх»/«Вниз» обозначяется миганием подсветки с быстрым переключением на другой цвет.Устойчивые к истиранию выступы на нижней стороне корпуса обеспечивают быстрое скольжение мыши по поверхности, а плотная тканевая оплетка шнура препятствует его повреждению. Кабель с ферритовым фильтром и удобной застежкой на липучке имеет стандартную для игровых мышей длину 1,8 м.Все семь элементов управления (6 кнопок и колесо прокрутки), благодаря наличию специального ПО, можно настроить «под себя».Технические характеристикиИгровая 7-кнопочная проводная мышьОптический сенсор Avago 3050 высокого разрешения: 1000/1500/2000/3000/4000 dpiРесурс нажатий до 10 000 000Максимальное ускорение: 20 GЧастота опроса: 500 ГцМаксимальная скорость трекинга: 60 дюймов в секундуОбработка изображения: 4000 кадров/секRGB-подсветкаЭргономичный дизайн с прорезиненными боковыми гранямиПокрытие Soft-touchКабель в прочной плетеной оплеткеДлина кабеля: 1, мИнтерфейс подключения: USBРазмер: 125 х 84 х 35 ммВес: 124 г (без учета кабеля)Специальное программное обеспечениеПрограммное обеспечение для игровой компьютерной мыши Oklick 845G ACHERON вы можете скачать на сайте www.oklick.ru на странице продукта: http://oklick.ru/catalog/item/2086/.Комплект поставкиИгровая компьютерная мышь Oklick 845G ACHERONГарантийный талон