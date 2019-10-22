Игровые коврики для мышей OKLICK: OK-FP0350, OK-FP0400 и OK-FP0700

22 октября 2019, 10:45

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, объявил о старте продаж новых моделей игровых ковриков для мышей. Новинки отличаются интересным дизайном, а также размерами.

ОКЛИК пополнил продуктовую линейку новыми моделями игровых ковриков для мышей. Пользователи могут выбирать между 3-мя новинками со стильным дизайном и разными размерами.Новинки отлично впишутся в любое рабочее место: от компактного до такого, где можно расположиться с большим комфортом. OK-FP0350 – самый маленький коврик среди своих собратьев. Аксессуар выполнен из приятного на ощупь материала с нескользящим покрытием в части соприкосновения с поверхностью столешницы. Таким же образом выполнены и коврики OK-FP0400 и OK-FP0700, которые отличаются только размерами и нанесёнными на них рисунками. Модель OK-FP0700 – самая большая, для настоящих масштабных сражений на виртуальных пространствах.Все три коврика в значительной степени делают игровой процесс удобнее и, что важно – точнее. Представленные модели надёжно фиксируются на поверхностях и подходят для оптических и лазерных мышей с любой чувствительностью и любыми типами сенсоров.В комплект поставки входит: профессиональный игровой коврик OK-FP0350, OK-FP0400 или OK-FP0700.Новинки уже доступны для заказа в MERLION.Технические характеристики:OK-FP0350Состав: ткань/резинаРазмер: 0х280х2 ммВес: 132 г.OK-FP0400Состав: ткань/резинаРазмер: 400х320х2 ммВес: 173 г.OK-FP0700Состав: ткань/резинаРазмер: 700х300х2 ммВес: 285 г.