Игровые коврики для мышей OKLICK: OK-FP0350, OK-FP0400 и OK-FP0700

ОКЛИК пополнил продуктовую линейку новыми моделями игровых ковриков для мышей. Пользователи могут выбирать между 3-мя новинками со стильным дизайном и разными размерами.
Новинки отлично впишутся в любое рабочее место: от компактного до такого, где можно расположиться с большим комфортом. OK-FP0350 – самый маленький коврик среди своих собратьев. Аксессуар выполнен из приятного на ощупь материала с нескользящим покрытием в части соприкосновения с поверхностью столешницы. Таким же образом выполнены и коврики OK-FP0400 и OK-FP0700, которые отличаются только размерами и нанесёнными на них рисунками. Модель OK-FP0700 – самая большая, для настоящих масштабных сражений на виртуальных пространствах.
Все три коврика в значительной степени делают игровой процесс удобнее и, что важно – точнее. Представленные модели надёжно фиксируются на поверхностях и подходят для оптических и лазерных мышей с любой чувствительностью и любыми типами сенсоров.
В комплект поставки входит: профессиональный игровой коврик OK-FP0350, OK-FP0400 или OK-FP0700.
Новинки уже доступны для заказа в MERLION.
Технические характеристики:
OK-FP0350
Состав: ткань/резина
Размер: 0х280х2 мм
Вес: 132 г.
OK-FP0400
Состав: ткань/резина
Размер: 400х320х2 мм
Вес: 173 г.
OK-FP0700
Состав: ткань/резина
Размер: 700х300х2 мм
Вес: 285 г.