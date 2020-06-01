Новый уровень гейминга с новыми игровыми мышами OКЛИК 704G, 706G и 708G

1 июня 2020, 16:45

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, пополнил геймерскую линейку ОКЛИК Gaming новыми компьютерными мышами – 704G Tokugawa, 706G Octa и 708G Mystery.

Модели обладают высоким разрешением оптического сенсора и многоцветной подсветкой.

Новые мыши 704G Tokugawa, 706G Octa и 708G Mystery оснащены высокочувствительным сенсором для быстрого отклика движения. У моделей 704G и 706G разрешение составляет от 800 до 1600 dpi. У модели 708G верхний предел разрешения составляет 2000 dpi. Чувствительность сенсора на всех мышах можно поменять на лету при помощи отдельной кнопки.На мышках 704G и 706G расположено 4 функциональные кнопки. На модели 708G кнопок уже 7: в дополнение к основным добавлена двойная кнопка регулировки DPI, а также кнопки «Вперёд» и «Назад» для быстрых действий в играх и сёрфинге в Интернете.Корпус мышей выполнен из прочного пластика, устойчивого к повреждениям. Для комфортного использования на поверхность нанесено SoftTouch-покрытие.Каждая из мышек выполнена в своём индивидуальном дизайне упаковки и оформления мышки. На мыши 704G Tokugawa изображён сюрикен, а общее оформление и название отсылает к японским мотивам и ниндзя. Модель 706G Octa была вдохновлена творчеством Г.Ф. Лавкрафта и его описанию ужаса Ктулху в форме гигантского осьминога. В модели 708G Mystery уже использовалась эстетика образа английского убийцы XIX века Джека Потрошителя, что отражено в значке черепа на мышке.В мышках установлена многоцветная LED - подсветка с пульсирующим режимом. Каждый из значков на мышках также подсвечивается.У всех моделей подключение к компьютеру осуществляется через прочный кабель длиной 1.5 метра.Мыши не требуют установки драйверов и автоматически конфигурируются компьютерами под управлением ОС Windows после подключения. Для соединения используется универсальный порт USB.В комплектацию входят: сами устройства и руководства пользователя.