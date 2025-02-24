Оклик 900GMW: игровая мышь с высоким DPI и возможностью персонализации

24 февраля 2025, 15:15

Бренд Оклик представляет новую модель игровой мыши 900GMW с оптическим сенсором Pixart 3395, которая сможет удовлетворить потребности даже требовательных геймеров.



Мышь Оклик 900GMW оснащена оптическим сенсором Pixart 3395, поддерживающим диапазон DPI от 1200 до 12000. Дополнительное программное обеспечение позволяет повысить DPI до 26000. Широкий диапазон точек на дюйм позволяет настроить чувствительность под любые задачи — от максимальной меткости в экшн-шутерах до быстрого реагирования в MOBA-играх. Повышенное ускорение до 50G фиксирует резкие движения, обеспечивая полный контроль за курсором.

Высокая частота опроса — до 1000 Гц — делает движения мыши плавными и точными. Такой показатель особенно ценен для тех, кто проводит за компьютером много времени и нуждается в оптимальной реакции при каждом нажатии. Ресурс в 50 млн кликов позволяет мыши выдерживать длительные игровые сессии, что будет полезно для заядлых геймеров.Оклик 900GMW оснащена системой сменных панелей на магнитах. Стандартная панель обладает покрытием Soft Touch и препятствует скольжению руки. Дополнительная панель с перфорацией в виде сот снижает вес устройства и улучшает естественную вентиляцию, что подойдет игрокам, предпочитающим ладонный хват. Такое решение позволяет не только настроить мышь под индивидуальные предпочтения, но и поддерживать оптимальный комфорт в течение долгих игровых сессий.Для тех, кто ценит визуальные эффекты, игровая мышь Оклик 900GMW предлагает RGB-подсветку с 9 режимами, которые можно настраивать по яркости и скорости смены цветов, создавая уникальную атмосферу на рабочем месте или в игре.6 программируемых кнопок делают мышь еще более индивидуальной, позволяя настроить управление под любые сценарии. Программное обеспечение для настройки можно найти на сайте производителя.Мышь имеет прорезиненное колесо прокрутки, которое обеспечивает удобный и четкий скроллинг, а тефлоновые ножки делают движение мыши по любой поверхности плавным и предоставляют точность при каждом клике.Оклик 900GMW поддерживает проводное и беспроводное подключение через USB-A кабель, Bluetooth V5.1 или USB-ресивер. Беспроводная связь стабильна на расстоянии до 10 метров, что открывает возможности для удобного использования на расстоянии. В комплект входит стильный USB-A – USB-C кабель с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром для минимизации помех при проводном соединении. Благодаря возможности переключения режимов мышь можно подключить одновременно к нескольким устройствам.Li-ion аккумулятор гарантирует до 70 часов непрерывной работы без подзарядки, а время полной зарядки составляет всего 2 часа, что позволяет всегда быть наготове в моменты, когда это необходимо.Модель Оклик 900GMW доступна в черном и белом цветах.