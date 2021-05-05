Игровая мышь Sharkoon Light2 180 с датчиком на 12 000 DPI весит всего 63 грамма

5 мая 2021, 12:15

Компания Sharkoon расширила ассортимент компьютерных мышей игрового уровня, анонсировав модель Light² 180, выполненную в корпусе симметричной формы.

Манипулятор использует для подключения к компьютеру проводной интерфейс USB.

Устройство получило оптический датчик PixArt PMW3360 с разрешающей способностью до 12 000 DPI (точек на дюйм). Основные переключатели Omron рассчитаны как минимум на 20 млн срабатываний.



В общей сложности доступны шесть программируемых кнопок, две из которых располагаются в области большого пальца правой руки. Реализована многоцветная подсветка RGB.



Для подключения к ПК служит кабель длиной 180 см с позолоченным USB-коннектором. Частота опроса составляет до 1000 Гц, максимальное ускорение — 50g. Есть 64 Кбайт встроенной памяти для хранения пользовательских настроек.

Мышь весит всего 63 грамма. В комплект поставки входят две верхние корпусные панели — перфорированная в виде пчелиных сот и полностью "глухая". Габариты составляют 120 × 63,5 × 39 мм.Покупатели смогут выбирать между двумя цветовыми исполнениями — чёрным и белым. Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 40 долларов США.

(С) 3dnews.