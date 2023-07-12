Razer Cobra Pro и Razer Cobra emerge - новая линейка мышей для игры

12 июля 2023, 10:45

Razer представляет инновационную линейку Razer Cobra. Эта новая линейка мышей, представляющая собой органичное сочетание формы и функциональности, объединяет в симметричном форм-факторе главные особенности линейки мышей Razer с эффектом погружения.

Созданная с учетом возможностей настройки, подключения и передовых технологий, Razer Cobra Pro предлагает геймерам получить широкий спектр игровых впечатлений, наполненных свободой и полным погружением.

От основных команд до сложных макросов - Cobra Pro предоставляет геймерам новый уровень контроля. В мышь интегрированы 10 настраиваемых элементов управления, 5 встроенных профилей памяти и 11 индивидуально настраиваемых зон Chroma RGB - больше всего зон в своем классе, и все это встроено в элегантный симметричный дизайн.



Продуманный дизайн с семью кнопками сверху, двумя сбоку и одной снизу, Cobra Pro переопределяет доступность, предлагая бесконечные возможности для быстрого получения команд. Кроме того, волшебство раскрывается благодаря функции Hypershift от Razer, временно включающей дополнительный набор функций поверх существующих назначений кнопок для совершенно новой степени геймплея. Пять профилей встроенной памяти, которые легко настраиваются с помощью Razer Synapse, можно циклически переключать в нижней части мыши, что позволяет плавно переключать профили в соответствии с различными игровыми сценариями.



Линия Cobra - это великолепное дополнение к обширному набору периферийных устройств Razer с поддержкой Chroma RGB. Самая большая в мире экосистема освещения для игровых и пользовательских устройств, Chroma RGB имеет 16,8 миллионов цветов, множество световых эффектов и легкую интеграцию с более чем 250 играми. Недавно добавленная функция Smart Dimming в линейке Cobra позволяет геймерам автоматически экономить заряд батареи во время игры и возвращается к полному отображению Chroma во время активного использования.



Используя вершину игровых технологий, Cobra Pro является свидетельством неустанных инноваций Razer. В ней использованы превосходные возможности отмеченной наградами Razer Basilisk V3 Pro, такие как оптический сенсор Focus Pro 30K, оптические переключатели мыши Gen-3 и HyperSpeed. А для геймеров, жаждущих большего, Cobra Pro готова к обновлению до истинной частоты опроса 4000 Гц с помощью Razer Mouse Dock Pro (продается отдельно) или Razer HyperPolling Wireless Dongle, поднимая производительность про-игры на высокий уровень.



Несмотря на полный набор функций, Cobra Pro весит всего 77 г, предоставляя геймерам лучшее из двух миров для максимального погружения в игру. Благодаря 100 часам игры в режиме HyperSpeed Wireless (и ошеломляющим 170 часам в режиме Bluetooth) геймеры теперь могут сражаться, строить или разрабатывать стратегию в любом месте и в любое время.

Кабель USB Type C Speedflex Cable обеспечивает быструю и бесперебойную зарядку, поддерживая Cobra Pro в состоянии боевой готовности. Кроме того, Razer Mouse Dock Pro (продается отдельно) или Razer Wireless Charging Puck (продается отдельно) могут быть использованы для разблокировки возможностей беспроводной зарядки, чтобы обеспечить максимальное удобство.Для обычных геймеров, предпочитающих проводное подключение, Razer Cobra является предпочтительной альтернативой - легкая, оснащенная сверхпрочными переключателями, восемью настраиваемыми элементами управления и ярким градиентным свечением Chroma. Эта мышь является примером производительности для большой игры в элегантном проводном форм-факторе.