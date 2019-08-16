Новая мощная игровая мышь Razer Viper

16 августа 2019, 13:15

Razer представляет Razer Viper, легковесную игровую мышь, разработанную совместно с профессионалами киберспорта и оборудованную Оптическими переключателями для мышей Razer.

Передовой оптический сенсор Razer 5G и кабель Razer Speedflex, снижающий трение о поверхность, обеспечат непревзойденное преимущество в соревновательной игре.



Viper – первая мышь от Razer, снабженная новыми Оптическими переключателями. Самые быстрые переключатели от Razer позволили добиться утроенной скорости активации по сравнению с традиционной механикой.



Стандартные механические переключатели отправляют электрические сигналы при помощи металлических контактов, создавая эффект отскока, который может вызывать множественные срабатывания. Для того, чтобы регистрировалось только одно нажатие, применяется задержка отскока, что выражается в пониженной скорости реагирования.



Оптические переключатели Razer позволяют убрать необходимость в физическом контакте при отправке сигнала. Инфракрасный луч, проходящий через затвор, посылает сигнал компьютеру, благодаря чему переключатели мгновенно реагируют на нажатия пальца, позволяя молниеносно выполнять любые действия.



Оптические переключатели создавались с целью выдерживать самые суровые испытания и выдерживают до 70 миллионов нажатий. Эта мышь не подведет даже в самом жарком сражении и обеспечит непревзойденную скорость и точность.



Razer Viper испытывалась вещущими мировыми киберспортсменами. Это мышь, задающая новый стандарт для профессионального оборудования. Легенда CS:GO из MIBR, Эпитасио "TACO" де Мело, использовал прототип Razer Viper на турнирах на протяжении года.



“Как только я положил глаз на Razer Viper, я сразу влюбился – ведь это мышь превосходной формы,” – говорит TACO из MIBR. “Щелчок оптического переключателя более плавный и быстрый, а гибкость кабеля делает ее идеальной для CS:GO.”



При весе в 69 грамм Viper является самой легкой из всех проводных мышей, когда-либо выпускавшихся Razer. Легкость конструкции достигается отказом от использования “скелетной” структуры без потерь в прочности и надежности, что крайне важно для профессиональных состязаний. Форма мыши подходит и для левшей.



Viper соединяется при помощи нового кабеля Razer Speedflex. Его оболочка выполнена из материала, снижающего трение, при этом он достаточно гибок, что уменьшает задержку при широких движениях.



На борту Razer Viper – проверенный оптический сенсор 5G с разрешением в 16,000 DPI, точностью разрешения 99.4% и скоростью отслеживания 450 дюймов в секунду (IPS).





Razer Viper – результат длительного сотрудничества Razer с известнейшими киберспортсменами планеты. Это позволило создать мышь с функциями для соревновательной игры.



Настройки DPI могут быть выверены при помощи Razer Synapse 3 и сохранены во встроенной памяти Viper; пользователь может получить к ним доступ, где бы он ни находился. В конструкции Viper – восемь программируемых кнопок, на которые можно назначить макросы и дополнительные функции, благодаря чему игрок может мгновенно действовать в критический момент.





Оптические переключатели для мышей Razer - для максимальной скорости нажатий

Оптический сенсор Razer 5G с разрешением 16.000 DPI

Скорость отслеживания 450 дюймов в секунду (IPS) / ускорение 50 G

Конструкция весом 69 грамм для быстрых, точных действий

Кабель Razer Speedflex для плавных движений без задержки

Встроенная память для сохранения настроек DPI

8 программируемых кнопок



$79.99 USD / €89.99