Razer добавляет технологию HyperPolling в самую быструю мышь в мире

Razer анонсировал свою новую запатентованную технологию Razer HyperPolling, дебютирующую в новой мыши Razer Viper 8KHz, первой в мире игровой мыши для киберспорта с частотой опроса 8000Гц.
Технология Razer HyperPolling превосходит стандартную для отрасли частоту опроса 1000 Гц с частотой опроса 8000Гц для сверхбыстрой производительности, открывая новую эру силы отклика в играх, скорости и надежности.
В настоящее время большинство ведущих игровых мышей поддерживают частоту опроса до 1000 Гц, и, хотя производители сосредоточились на том, чтобы сделать мышки более точными и отзывчивыми, мало внимания уделяется частоте, с которой данные о кликах и позициях передаются на ПК. С быстрыми ПК и мониторами с высокой частотой обновления, высокая частота опроса может устранить раздражающие микропрерывания, значительно улучшая производительность игрового процесса, когда доля секунды может стоить победы.
Частота опроса - это частота, с которой устройство передает данные на ПК, по отраслевому стандарту - до 1000Гц (1000 раз в секунду). Технология Razer HyperPolling использует высокоскоростной микроконтроллер USB, чтобы превзойти этот стандарт с истинной частотой опроса 8000 Гц. Это позволяет Viper 8KHz отправлять в восемь раз больше данных каждую секунду, эффективно сокращая задержку ввода с 1мс до 1/8 миллисекунды.
Технология Razer HyperPolling может отправлять более свежие данные, чтобы лучше соответствовать более высокой частоте обновления монитора. В результате задержка между последним отчетом и рендерингом кадра монитора намного меньше по сравнению с задержкой при частоте опроса 1000Гц, что приводит к более плавному и актуальному положению курсора.
Более высокая частота опроса может уменьшить задержку ввода, свести к минимуму микропрерывания и внезапные скачки позиции курсора, что приведет к плавному и точному перемещению курсора по экрану. Технология Razer HyperPolling не только минимизирует задержку щелчка, но и сводит к абсолютному минимуму дисперсию от щелчка к щелчку, что делает ее лучше, чем другие ведущие игровые технологии.
Viper 8KHz - первое периферийное устройство Razer с технологией Razer HyperPolling, объединяющее 3 ключевых инновации в одном устройстве, чтобы создать самую быструю в мире игровую мышь. Оптические переключатели мыши Razer 2-го поколения и оптический датчик Razer Focus+ в сочетании с технологией Razer HyperPolling обеспечивают непревзойденную скорость, точность и отзывчивость.
Оптические переключатели Razer 2-го поколения были улучшены за счет большей тактильной обратной связи, благодаря чему ощущение каждого щелчка и звук стали более приятны. Устраняя необходимость в задержке из-за дребезга, используемой в традиционных механических переключателях, это молниеносное срабатывание дополняется технологией HyperPolling для обеспечения минимальной задержки ввода, помогая геймерам достичь профессионального уровня реакции. Сверхбыстрые и надежные переключатели для оптических мышей Razer 2-го поколения рассчитаны на 70 миллионов нажатий.
Оптический датчик Razer Focus+ имеет лучшую в отрасли точность разрешения 99,6%, поэтому отслеживаются даже самые мелкие движения. Благодаря уникальным интеллектуальным функциям сенсора в сочетании с технологией Razer HyperPolling геймеры получат невероятно плавное отслеживание курсора без прерываний, обеспечивающее высокую точность и важные для победы в игре хедшоты.
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