Razer модернизирует мышки с помощью функций беспроводного управления 8000 Гц

9 ноября 2023, 13:15

Компания Razer всегда уделяла особое внимание постоянному совершенствованию, расширению границ возможного и созданию лучших продуктов для наших преданных поклонников.



С самого начала компания Razer находилась на пике развития технологий и инноваций. В последние годы мы внедрили такие инновационные функции, как оптический сенсор Razer Focus Pro 30K, оптические переключатели мыши Gen-3 и беспроводную технологию Razer HyperPolling.



Несмотря на то, что мы всегда ориентируемся на будущее и новые продукты, мы не менее активно совершенствуем существующий модельный ряд, гарантируя, что в руках наших пользователей всегда будет самое качественное.

В 2021 году мы представили самую быструю проводную технологию Razer Viper 8KHz с частотой опроса 8000 Гц. В 2022 году мы внедрили новые инновации, представив беспроводную технологию HyperPolling Wireless. В сочетании с беспроводными донглами Razer HyperPolling Wireless Dongle и Razer Mouse Dock Pro эта технология обеспечивает реальную частоту опроса 4000 Гц.



В апреле 2023 года мы установили новую планку, обновив технологию HyperPolling Wireless с частотой 8000 Гц для Viper Mini Signature Edition.



В знак доказательства этого мы с радостью сообщаем о нашем последнем обновлении: о распространении технологии беспроводного опроса с истинной частотой 8000 Гц на еще больший ассортимент наших игровых мышей, что еще больше укрепляет нашу репутацию ведущих специалистов в области игровых технологий.



Говоря простым языком, технология HyperPolling компании Razer с частотой опроса 8000 Гц позволяет передавать в 8 раз больше данных каждую секунду от мыши к компьютеру. Это позволяет значительно сократить задержки при вводе данных - с обычного 1 мс до всего лишь 0,125 мс.



В сочетании со сверхнизкой задержкой, обеспечиваемой технологией Razer HyperSpeed Wireless, это гарантирует самое отзывчивое и надежное соединение, которое когда-либо использовалось в играх. На практике это приводит к более плавным движениям курсора, безупречной точности и устранению любых микрозадержек. А для тех, кто любит настраивать параметры, программное обеспечение Razer Synapse позволяет регулировать частоту опроса по своему усмотрению - от 125 Гц до 8000 Гц, что дает возможность настроить работу мыши под конкретную игру.

Для обновления игровой мыши Razer с поддержкой HyperPolling пользователям необходимо убедиться, что у них установлена последняя версия Razer Synapse.После обновления в основной панели Synapse под устройством, поддерживающим HyperPolling, появится ссылка "Доступно обновление прошивки". Нажав на эту ссылку, пользователь будет перенаправлен на сайт Razer.com, где можно загрузить программу обновления прошивки.Данное обновление распространяется на владельцев Viper V2 Pro, DeathAdder V3 Pro, Cobra Pro, Basilisk V3 Pro и Viper V3 HyperSpeed и начинает распространяться с сегодняшнего дня.В быстро меняющемся мире игр скорость и точность имеют решающее значение. Мы расширили нашу линейку не только потому, что можем, но и потому, что учитываем потребности нашего сообщества. Расширив возможности беспроводной технологии HyperPolling Wireless с частотой 8000 Гц для большего числа геймеров, мы даем еще одно преимущество пользователям игровых мышей Razer". В компании Razer запуск продукта — это только начало; мы стремимся к постоянному совершенствованию и всегда стремимся к лучшему.