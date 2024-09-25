Официальный анонс Razer BlackWidow V4 Pro 75%

25 сентября 2024, 15:15

Razer представила Razer BlackWidow V4 Pro 75%, предоставляющую геймерам максимальный контроль и персонализацию, разрушая границы традиционной клавиатуры.



Опираясь на успех отмеченной наградами модели BlackWidow V4 75%, эта новая беспроводная игровая клавиатура с возможностью быстрой замены сочетает в себе технологии Razer HyperSpeed и Razer HyperPolling с истинной частотой опроса 4K Гц, а также встроенный OLED-дисплей, обеспечивающий максимальную настраиваемость. Вместе с иммерсивными функциями это гарантирует, что BlackWidow V4 Pro 75% обеспечивает непревзойденные впечатления от игровой клавиатуры.



OLED-дисплей позволяет геймерам просматривать ключевую информацию, такую как показатели ПК, состояние клавиатуры, пользовательские анимации и визуализацию аудиометра. Кроме того, на нем можно «на лету» настроить параметры клавиатуры, включая частоту опроса, световые эффекты, параметры энергосбережения и многое другое. В сочетании с Razer Command Dial клавиатура предоставляет геймерам широкие возможности управления на кончиках пальцев, включая регулировку громкости, масштабирование, выбор трека и многое другое.

Чтобы пользователи могли пользоваться самыми современными функциями, Razer BlackWidow V4 Pro 75% работает исключительно с Razer Synapse 4. Это гарантирует доступ ко всем возможностям настройки, улучшая общий пользовательский опыт.



Благодаря оснащению двумя наиболее востребованными игровым сообществом функциями — технологией беспроводной связи Razer HyperSpeed и технологией Razer HyperPolling с частотой опроса до 4K Гц — BlackWidow V4 Pro 75% обеспечивает непревзойденную отзывчивость и сверхнизкую задержку.



Геймеры также могут легко подключать и переключать до 3 различных Bluetooth-устройств, и даже поддерживать эти беспроводные соединения во время зарядки клавиатуры через кабель, обеспечивая постоянный контроль и удобство. Кроме того, в BlackWidow V4 Pro 75% появился новый надежный режим энергосбережения, который позволяет максимально продлить срок службы батареи за счет отключения OLED-дисплея и подсветки клавиатуры, а также приостановки обмена данными с Razer Synapse. При включении этой функции клавиатура работает от аккумулятора до 2100 часов, обеспечивая стабильный и бесперебойный игровой процесс в самом энергоэффективном режиме.



BlackWidow V4 Pro 75% совместима как с 3, так и с 5-контактными механическими переключателями, что позволяет пользователям легко настроить предпочитаемые ощущения от нажатия клавиш. Дизайн клавиатуры, а также предустановленные тактильные переключатели Razer Orange были разработаны для обеспечения приятного ощущения от нажатия клавиш и звукового сопровождения, которое придется по вкусу любителям клавиатур.



BlackWidow V4 Pro 75% оснащен белым плейтом FR4 с прокладкой, звукопоглощающая пеной печатной платы, слоем пеноматериала в нижней части корпуса и ввинчивающимися стабилизаторами, смазанными на заводе Krytox GPL 205g0 — смазкой, предпочитаемой энтузиастами. Такая конфигурация обеспечивает чистый звук при наборе текста с минимальным дребезжанием. Пластина с прокладкой обеспечивает большую гибкость при наборе текста, а усиленная лентой печатная плата поглощает высокие частоты и отражает низкие, создавая характерный акустический профиль.

Геймеры могут улучшить вид своей боевой станции с помощью яркой подсветки Razer Chroma RGB. Благодаря подсветке каждой клавиши и яркому свечению с двух сторон, пользователи могут персонализировать свой сетап и насладиться динамическими световыми эффектами, которые легко реагируют на сотни интегрированных игр. Эти яркие эффекты подсветки можно настраивать с помощью нового отдельного приложения Razer Chroma, позволяющего геймерам создавать динамические профили освещения, соответствующие их стилю игры и сборке.В соответствии с еще одним популярным запросом клавиатурного сообщества, устойчивые к истиранию колпачки обладают матовой текстурированной поверхностью и оптимизированы для более яркого свечения подсветки, обеспечивая премиальный внешний вид и ощущение. Изготовленные из двухкомпонентного ПБТ с модифицированным составом для обеспечения превосходного RGB-сияния, эти колпачки отличаются исключительной прочностью и текстурированным покрытием для превосходного игрового опыта.Мягкая подставка под запястья надежно крепится к клавиатуре при помощи магнитов, обеспечивая эргономичную поддержку и комфорт при длительных игровых сессиях, что позволяет геймерам работать с максимальным комфортом.