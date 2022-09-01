Razer представляет сверхлегкую игровую мышь DeathAdder V3 Pro

1 сентября 2022, 11:45

Razer объявил сегодня о новой Razer DeathAdder V3 Pro, последней версии самой продаваемой линейки мышей Razer DeathAdder. Razer DeathAdder V3 Pro, оснащенная новейшими ведущими в отрасли технологиями мыши Razer, такими как беспроводная технология Razer HyperSpeed и новая технология Razer HyperPolling, в сочетании с новым сверхлегким эргономичным дизайном, является лучшим союзником геймеров для достижения максимальной производительности в соревновательной игре.

Впервые выпущенная в 2006 году и на сегодняшний день проданная по всему миру в количестве более 15 миллионов штук, знаменитая DeathAdder является самой популярной игровой мышью Razer, которой доверяют спортсмены мирового класса в играх. С DeathAdder V3 Pro победа приобретает новую форму. Удобные изгибы с уменьшенными бликами по бокам обеспечивают лучший захват и поддержку руки, а также улучшенную эргономичную форму для большего комфорта, тактильной чувствительности и легкого управления. Кроме того, колесо прокрутки, кнопки и опора для ладони были приподняты для большей доступности. Доработанная с учетом отзывов ведущих профессионалов профессионального спорта, знаковая и минимально эстетичная эргономичная форма теперь доступна в черном и белом цветовых вариантах, весом всего 63 и 64 грамма соответственно.



Такой же знакомый и надежный, как и раньше, DeathAdder V3 Pro более чем на 25% легче своего предшественника, может похвастаться временем автономной работы до 90 часов и легко заряжается через USB Type C с помощью входящего в комплект зарядного кабеля Razer Speedflex.



В основе DeathAdder V3 Pro лежит оптический датчик Razer Focus Pro 30K с точностью разрешения 99,8%. Этот мощный новый датчик оснащен набором функций искусственного интеллекта, таких как интеллектуальное отслеживание, синхронизация движения и асимметричная отсечка, для максимальной производительности на самых высоких уровнях игры. DeathAdder V3 Pro также оснащена переключателями Razer Optical Mouse Switch Gen-3 для абсолютно нулевого непреднамеренного двойного щелчка и задержки устранения дребезга. Эти сверхбыстрые и надежные оптические переключатели рассчитаны на 90 миллионов нажатий.



Оснащенный HyperSpeed Wireless, собственной беспроводной технологией Razer, которая на 25% быстрее, чем другие беспроводные технологии, DeathAdder V3 Pro также совместима с новой технологией Razer HyperPolling Wireless. Изначально DeathAdder V3 Pro поддерживает частоту опроса 1000 Гц с интервалом опроса 1 мс. С добавлением беспроводного ключа Razer HyperPolling Wireless Dongle DeathAdder V3 Pro выполняет беспроводные опросы с интервалом опроса 0,25 мс, причем опросы происходят в 4 раза чаще, чем раньше, и в четыре раза быстрее, чем стандартные скорости опроса. Объединив эти две лучшие в своем классе технологии, игроки получат более плавное отслеживание, более стабильные обновления и самую низкую задержку кликов по беспроводной сети, что позволит им превзойти любых противников в соревновательных играх, где на счету каждая миллисекунда.



Razer DeathAdder V3 Pro представляет собой новейшие игровые технологии Razer, сочетая киберспортивную эргономику с лучшим в своем классе сенсором, оптическими переключателями мыши Gen-3 и ведущими в отрасли беспроводными технологиями в сверхлегком корпусе, чтобы начать новую главу легендарной истории.



Выпущенный 22 июля беспроводной порт Razer HyperPolling Wireless Dongle — это первый беспроводной порт Razer HyperPolling Wireless Dongle, способный обеспечить истинную частоту беспроводного опроса 4000 Гц. Разработанный для сверхреактивной соревновательной игры, геймеры смогут ощутить более высокий стандарт беспроводной производительности благодаря идеальному обновлению для новых мышей Razer.

Беспроводной порт HyperPolling Wireless Dongle, установленный на столе для беспрепятственного прохождения беспроводных сигналов, способен автоматически переключать частоту опроса для более удобной соревновательной игры. Поддерживая мыши DeathAdder V3 Pro и Viper V2 Pro, а также будущие совместимые мыши, HyperPolling Wireless Dongle управляется через Razer Synapse для простоты использования и настройки игровых профилей на базе производительности.Razer DeathAdder V3 Pro появятся в продаже 11 августа 2022 г. по цене $149,99.