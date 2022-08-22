Razer представляет первые в мире игровые мыши с экологическим сертификатом

22 августа 2022, 14:45

Razer объявил, что Basilisk V3 и DeathAdder Essential стали самыми первыми игровыми мышами, которые получили сертификат ECOLOGO от мирового лидера в области безопасности UL.

Эти мышки прошли тест UL2710, «Схема исследования устойчивости портативной электроники», что подтверждает их экологичность.

Компания Razer прошла процесс сертификации, чтобы гарантировать своим поклонникам, что ее самые продаваемые мыши соответствуют строгим отраслевым стандартам экологической безопасности. Достижение знака ECOLOGO® означает, что продукция была оценена независимой научной организацией и соответствует стандартам компании Razer, которая стремится быть прозрачной для своих поклонников. Появление у Razer первых игровых мышей с сертификатом ECOLOGO — это заслуга бренда в его стремлении создавать экологически чистые продукты, что также является одним из основных пунктов десятилетнего плана устойчивого развития #GoGreenWithRazer.

Компания Razer выбрала эти мыши для сертификации не только потому, что они являются бестселлерами, но и потому, что они незаменимы в игровом арсенале любого геймера благодаря своей скорости, настраиваемости и удобству. Чтобы сертифицировать их знаком ECOLOGO®, UL рассмотрела несколько критериев экологичности. Они оценили соответствие мышей нормам ЕС по ограничению содержания опасных химических веществ, а также провели анализ на раздражение кожи и чувствительность. UL также оценила процесс управления ремонтом и заменой Razer, включая простоту разборки продукта официальными сервисом, а также то, как Razer сообщает сервисным центрам о компонентах, требующих селективной переработки отходов.



Еще одним критерием, которому отвечают мыши, является экологичность упаковки, поскольку они упакованы в коробку из материала, сертифицированного FSC, не содержат тяжелых металлов и хлора и напечатаны экологичными соевыми чернилами, поэтому их можно легко переработать.



Наконец, UL также проверила производственные мощности Razer, чтобы подтвердить, что мыши были произведены на предприятиях, приверженных принципам экологически ответственного управления, о чем свидетельствует сертификация по стандарту ISO 14001.



«Нет лучшего способа отпраздновать Всемирный день окружающей среды, чем поделиться с нашим сообществом тем, что те самые мыши, которые помогают им выигрывать в играх, также приносят пользу окружающей среде», - говорит Кеннет Нг, менеджер по социальному развитию в Razer. «В отличие от компаний, заявляющих об экологичности своей продукции, мы делаем все возможное, чтобы доказать нашим поклонникам, что наши продукты действительно экологичны. Наше сообщество геймеров может быть уверено, что их любимые мыши прошли тщательную проверку надежной научной организацией, которая изучила полный список критериев для присуждения нам сертификата ECOLOGO».

Это не первый раз, когда Razer и UL работают вместе, чтобы стать лидерами устойчивого развития в отрасли. В прошлом году на RazerCon 2021, цифровом мероприятии, посвященном играм, компания Razer объявила о сотрудничестве с UL для продвижения экологической маркировки продукта типа III (EPD), чтобы стимулировать устойчивое производство игровых продуктов. Это было вызвано тем фактом, что игровой индустрии не хватает стандартизированного способа измерения экологичности продуктов, и Razer стремилась его предоставить.В рамках этого сотрудничества Razer и UL начали работу на отраслевом уровне по определению ключевых показателей воздействия на окружающую среду, которые должны измеряться всеми производителями игровой продукции. Поскольку компания Razer является лидером отрасли в обеспечении экологической безопасности в играх, результат позволит производителям найти более надежные решения для внедрения более экологичных методов на каждом этапе производственного процесса.Razer стремится сделать все возможное для создания более экологичных продуктов, одновременно предоставляя потребителям знания для более осознанного выбора. Хотя новый знак ECOLOGO появится на всех упаковках Basilisk V3 и DeathAdder Essential к концу 2022 года, все нынешние потребители могут радоваться, зная, что их мыши изготовлены с учетом экологических требований.