Новые мыши и клавиатуры от Razer будут изготовлены из переработанных материалов

16 января 2024, 14:45

Эта новая программа, направленная на основные компоненты компьютерной периферии, охватывает три ключевые категории: мыши, клавиатуры и гарнитуры.

На начальном этапе только модели, выпущенные в фирменном черном цветовом решении Razer, будут содержать переработанные материалы, а со временем будут добавлены и другие категории продуктов.

Компания Razer проводит эксперименты по использованию вторичных материалов при производстве продукции, и уже выпущено целых два продукта. Игровая мышь Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed содержит 40 % переработанных материалов, а эргономичная игровая клавиатура Razer Ornata V3 - не менее 20 %. Благодаря успешному внедрению переработанных материалов оба продукта соответствуют строгим критериям для получения знака UL 2809 ECOLOGO - независимого сертификата экомаркировки от ведущей мировой компании по тестированию, инспекции и сертификации UL Solutions. Теперь Razer расширяет программу, чтобы охватить еще более широкий спектр продуктов, для всех своих основных периферийных устройств для ПК, начиная с 2024 года и в дальнейшем.



Помимо использования переработанных материалов в процессе производства, компания Razer продолжает изучать возможности вторичной переработки своих продуктов, чтобы еще больше снизить воздействие каждого продукта на окружающую среду в течение всего срока службы. Благодаря тому, что Razer уделяет особое внимание переработанным материалам и возможности их повторного использования, она сокращает количество первичных материалов, необходимых для производства своей продукции, включает в дизайн продукции принцип кругооборота и еще больше снижает воздействие на окружающую среду.



На RazerCon 2023 компания Razer объявила о том, что представила два продукта для получения экологической декларации, сертифицированной UL. Razer рада сообщить, что Razer Basilisk V3 Pro и Razer Basilisk Ultimate стали первыми в мире продуктами потребительской электроники, получившими сертификат экологической декларации UL Solutions. UL - мировой лидер в области прикладной науки о безопасности, работающий более чем в 100 странах и предоставляющий услуги по независимому тестированию, проверке и сертификации.

Получив сертификаты EPD на Basilisk V3 Pro и Basilisk Ultimate, компания Razer выполняет свое обязательство по предоставлению независимой проверки мер воздействия на окружающую среду. Это позволяет геймерам сделать выбор в пользу экологически безопасного продукта, получив от производителя полную информацию о ресурсах, использованных для его производства. Благодаря этой сертификации Razer удалось предложить геймерам высококачественные, высокопроизводительные, инновационные продукты, отвечающие строгим стандартам Правил категории продукции. Razer планирует развивать этот успех, представляя новые продукты в будущем.С момента запуска своего десятилетнего плана экологической безопасности #GoGreenWithRazer в 2021 году компания Razer достигла множества важных результатов на пути к экологической безопасности. Среди них - принятие системы отчетности Global Reporting Initiatives (GRI), подробное описание стратегии декарбонизации в соответствии с научно обоснованными целями (SBT), достижение цели, согласно которой все корпоративные офисы будут на 100% питаться от возобновляемых источников энергии - на три года раньше, чем в 2025 году, и становление первым в мире брендом потребительской электроники, выступившим против глубоководной добычи полезных ископаемых. Благодаря последним заявлениям Razer на выставке CES, бренд продолжит свой путь к тому, чтобы мир оставался безопасным местом для игр.