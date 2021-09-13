Razer Basilisk V3 - игровая мышка для истинных профи

13 сентября 2021, 13:15

Razer объявляет о выпуске новой проводной игровой мыши Razer Basilisk V3, оснащенной только лучшими функциями для расширенных возможностей настройки.

С 10+1 программируемыми кнопками, «умным» колесом прокрутки для переключения между режимами и мощным зарядом Razer Chroma RGB, настало время зажигать.

С момента своего первого появления в 2017 году семейство Basilisk постоянно совершенствовалось, в результате чего появилась линейка игровых мышей, которые геймеры могут настроить под себя. Razer Basilisk стала своеобразным ориентиром для геймеров, которым нужна многофункциональная мышь, идеально подходящая для настройки и производительности.



Геймеры могут наслаждаться полным контролем благодаря разнообразным возможностям настройки, представленным в Basilisk V3 с помощью аппаратных и программных средств. Basilisk V3 оснащен новым «интеллектуальным» колесом Razer HyperScroll Tilt Wheel, обеспечивающим плавную и непревзойденную прокрутку. Пользователи могут включить автоматическое переключение между режимами или переключать три дополнительных уникальных режима - тактильный скроллинг, «умной» прокрутки (Smart-Reel) и режим прокрутки со свободным вращением (Free-Spin).



Режим тактильной прокрутки: Для высокоточной и отчетливой прокрутки с насечками, идеально подходящей для циклического переключения оружия или навыков.

Режим «умной» прокрутки: Включается с помощью Razer Synapse, колесо прокрутки автоматически переключается из тактильного режима в режим свободного вращения.

Режим прокрутки со свободным вращением: Плавная и высокоскоростная прокрутка, идеально подходящая для быстрого просмотра содержимого или эмуляции повторяющихся игровых команд.



Колесо прокрутки Basilisk V3 также оснащено функцией Virtual Acceleration, которая увеличивает скорость прокрутки мыши тем больше, чем быстрее оно вращается, что позволяет еще быстрее просматривать объемные документы и статьи. Виртуальное ускорение можно переключать через Razer Synapse, что дает пользователю еще один способ настроить Basilisk V3 под свои нужды.



Благодаря 10 быстродоступным кнопкам и 1 настраиваемой кнопке переключения профилей под мышью, на каждую кнопку мыши можно перепрограммировать такие важные действия, как push-to-talk, ping, макросы и вторичные функции. Профили также можно сохранять и плавно переключаться между программами, а наличие до пяти профилей во встроенной памяти позволит вам достойно играть в любом месте и в любое время.

Basilisk V3 оснащена 11 зонами подсветки Razer Chroma по всей поверхности мыши, а также подсветкой, окутывающей ее по всему корпусу великолепным свечением Chroma RGB с более чем 16,8 миллионами цветов и бесчисленными световыми эффектами. В настоящее время более 150 игр, интегрированных в Chroma, обеспечивают «умную» синхронизацию и взаимодействие подсветки с игровыми событиями.Razer Basilisk V3 также оснащена оптическим сенсором Razer Focus+ 26K DPI. Самый передовой и точный сенсор в мире оснащен такими функциями, как Asymmetric Cut-Off, что дает пользователям возможность настраивать отклонение при поднятии и посадке в зависимости от потребностей. Ощутите четкие, точные нажатия благодаря переключателям Razer Optical Mouse Switches Gen-2 со скоростью срабатывания 0,2 мс, что также исключает риск непреднамеренных двойных нажатий.Благодаря сочетанию как новых, так и признанных во всем мире функций мыши Razer, Basilisk V3 представляет собой идеальную игровую мышь для персонализации - независимо от игры или задачи.