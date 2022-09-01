Razer представляет совершенную мышь на сегодняшний день - Razer Basilisk V3 Pro

1 сентября 2022, 15:15

Razer объявил о выпуске Basilisk V3 Pro, беспроводной игровой мыши нового поколения с возможностью настройки, созданной для производительности и полной функциональности.

Будучи самой передовой игровой мышью Razer на сегодняшний день, Razer Basilisk V3 Pro устанавливает новые стандарты для игрового сообщества энтузиастов благодаря колесу наклона Razer HyperScroll, переключателям Razer Optical Mouse Switches Gen-3, 10+1 программируемым кнопкам, оптическому сенсору Razer Focus Pro 30K, беспроводной зарядке с Razer Mouse Dock Pro и Wireless Charging Puck (продаются отдельно) и многим другим.

Благодаря технологии Razer Chroma RGB, Basilisk V3 Pro оснащен 13-зонной подсветкой Chroma, что дает геймерам возможность настраивать каждую зону из более чем 16,8 миллионов цветов и бесчисленных световых эффектов, ощущая при этом полное погружение в игру, поскольку они динамически реагируют на более чем 200 игр, интегрированных в Chroma. С помощью отмеченного наградами наклонного колеса Razer HyperScroll игроки могут либо прокручивать контент в свободном вращении до остановки, либо переключиться в тактильный режим для более точной и приятной обратной связи, которая идеально подходит для циклического использования оружия или навыков.Любимая миллионами по всему миру, фирменная форма мыши с 10+1 программируемыми кнопками идеально подходит для разных хватов, а многочисленные легкодоступные кнопки позволяют бесконечно комбинировать команды и макросы для передовой эргономики и управления.Лучшая в своем классе точность, высокоинтенсивные игры с низкой задержкой, повышенная долговечность и скорость - все это характеристики, которые идеально характеризуют возможности нового поколения Basilisk V3 Pro. Достигая точности полного разрешения 99,8%, оптический сенсор Focus Pro 30K предлагает мощное сенсорное решение, оснащенное функциями искусственного интеллекта, такими как Smart Tracking, Motion Sync и Asymmetric Cut-off - для максимальной производительности на самых высоких уровнях игры. Благодаря функции Smart Tracking, Basilisk V3 Pro автоматически калибруется на различных поверхностях, что позволяет ему поддерживать постоянную дистанцию взлета независимо от того, на какой поверхности он используется, обеспечивая геймерам больший контроль и точность даже на стекле.Кроме того, в Basilisk V3 Pro используются переключатели Razer Optical Mouse Switches Gen-3, которые обеспечивают полное отсутствие проблем с двойным кликом и задержкой срабатывания, но при этом отличаются более тактильными ощущениями и еще большим сроком службы. Эти переключатели рассчитаны на жизненный цикл до 90 миллионов нажатий, что увеличивает их долговечность более чем на 25% по сравнению с предыдущим поколением переключателей.Razer Basilisk V3 Pro также оснащена беспроводной технологией Razer HyperSpeed Wireless для подключения на частоте 2,4 ГГц, чтобы геймеры могли наслаждаться ультра-отзывчивыми ощущениями со скоростью на 25% выше, чем у других беспроводных технологий. Благодаря поддержке нескольких устройств геймеры могут упростить свою настройку и освободить порт USB, подключив совместимую беспроводную клавиатуру Razer и Basilisk V3 Pro к одному ключу. Благодаря наличию Bluetooth, а также разъема Type C, это обеспечивает большую универсальность и беспрепятственное переключение устройств. Basilisk V3 Pro также совместим с недавно выпущенным беспроводным донглом Razer 4K Hz HyperPolling Wireless Dongle, позволяющим геймерам достичь абсолютного контроля с истинной частотой беспроводного опроса 4000 Гц.Вместе с устройством Basilisk V3 Pro компания Razer объявила о выпуске новой док-станции Razer Mouse Dock Pro со встроенным приемопередатчиком 4K Гц. Беспроводная магнитная зарядка обеспечивает удобную и бесшовную зарядку, и зарядка еще никогда не была такой интуитивно понятной. Геймеры могут заменить обычную насадку для мыши на шайбу для беспроводной зарядки (входит в комплект поставки Mouse Dock Pro) в совместимой мыши Razer и зарядить мышь, поместив ее на док-станцию, которая имеет магнитное крепление, которое надежно фиксируется во время зарядки.Mouse Dock Pro также оснащена встроенным приемопередатчиком Razer HyperPolling 4K Hz для истинной частоты опроса беспроводной сети 4K Hz и 8 зонами подсветки Razer Chroma RGB с возможностью выбора из 16,8 миллионов цветов для индивидуального стиля и большего погружения в игру.4-стороннее колесо наклона Razer HyperScroll с электронно-управляемыми режимами выемки и свободного вращения10+1 независимо программируемых кнопокПоддержка Razer HyperSpeed Wireless (с поддержкой нескольких устройств), Bluetooth и проводной связи через кабель Razer Speedflex Type C13 зон подсветки Razer Chroma RGB с полным нижним свечением и 16,8 миллионами настраиваемых вариантов цвета.Оптический датчик Razer Focus Pro 30KДо 750 дюймов в секунду (IPS) / ускорение 70 GОптические мыши Razer Switch Gen-3До 90 часов работы от батареи (HyperSpeed)Встроенная память (4+1 профиль)Приблизительный размер: 130 мм / 5,11 дюйма (длина) x 75,4 мм / 2,96 дюйма (ширина захвата) x 42,5 мм / 1,67 дюйма (высота)Приблизительный вес: 112 г / 3,95 унции (без кабеля)Совместимость с док-станцией: Razer Mouse Dock Pro с Razer Wireless Charging Puck (обе продаются отдельно)