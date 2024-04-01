Новые микрофоны Razer Seiren V3 Chroma и Seiren V3 Mini

1 апреля 2024, 11:15

Razer представил два новых дополнения к своей аудиолинейке: Razer Seiren V3 Chroma и Seiren V3 Mini.



Эти микрофоны представляют собой сочетание культовой эстетики Razer с передовой функциональностью и призваны стать центральным элементом любой игровой станции, студии потокового вещания или пространства для создания контента.

Razer Seiren V3 Chroma устанавливает новый стандарт для USB-микрофонов в игровом мире, сочетая безупречную чистоту звука с визуальным эффектом RGB. Реагирующая на стрим и игру подсветка на базе Razer Chroma RGB возвышает искусство демонстрации, реагируя на игровые события и оповещения стрима яркими световыми эффектами.



Сердцем Seiren V3 Chroma является суперкардиоидный конденсаторный микрофон, который улавливает все нюансы голоса пользователя с исключительным уровнем детализации, а плотная диаграмма направленности эффективно минимизирует фоновый шум. Общаетесь ли вы с товарищами по команде или выступаете перед аудиторией, Seiren V3 Chroma гарантирует, что каждое слово будет услышано с кристальной четкостью.

Многофункциональный датчик Seiren V3 Chroma — это не просто кнопка, это интуитивно понятный командный центр на кончиках ваших пальцев. Простым прикосновением пользователь может управлять аудиовыходом, включая выключение/включение звука, регулировать подсветку, переключать цифровой ограничитель усиления микрофона или проверять уровни контроля микрофона с помощью световых индикаторов, обеспечивая безупречное звучание даже во время самых интенсивных прямых трансляций или игровых сессий.