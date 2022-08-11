Новое оборудование Razer для потоковых трансляций

11 августа 2022, 11:15

Razer расширил свой ассортимент продуктов для потокового вещания, выпустив новый микрофон Razer Seiren BT, Razer Audio Mixer и Razer Key Light Chroma.

Эти новые периферийные устройства для стриминга дают больше пространства для творчества и гибкости для создателей контента и мобильных стримеров, обеспечивая беспроводное аудио профессионального качества, микширование звука в прямом эфире и бесконечно гибкое адаптивное освещение для более привлекательных и креативных сетапов для стрима.

В то время как Audio Mixer и Key Light Chroma предназначены для ПК стримеров, беспроводной микрофон Seiren BT специально разработан для мобильных IRL-стримеров (в реальной жизни), которые ведут трансляции со смартфона. Благодаря небольшому форм-фактору и превосходному захвату аудио Seiren BT поднимает уровень мобильных трансляций насыщенной и чистой передачей голоса, открывая новое измерение свободы для IRL-стриминга.



"До сих пор стримерам реальной жизни приходилось использовать проводной микрофон, чтобы донести до своих зрителей чистый звук, ограничивая тем самым, свои возможности перемещения или изменение вида со своего мобильного устройства, особенно в шумных условиях трансляции на открытом воздухе», — сказал Ричард Хашим, Главы подразделения мобильного и консольного направления Razer. «Теперь, с Seiren BT, IRL-стримеры имеют полную свободу передвижения, располагая свой мобильный телефон там, где они хотят, без мешающих кабелей, чтобы дать своим зрителям богатый, захватывающий опыт с ровными, сбалансированными уровнями звука."



Подключающийя по Bluetooth и совместимый с большинством популярных мобильных приложений для потоковых трансляций, беспроводной микрофон Seiren BT дает стримеру полную свободу передвижения, передавая насыщенные теплые тона голоса благодаря всенаправленному микрофону и мощному шумоподавлению.



Используя Seiren BT, IRL-стримеры могут проявить творческий подход к своей трансляции, используя селфи-палки и другие крепления, не беспокоясь о том, чтобы запутаться в проводах. Seiren BT использует простую конструкцию крепления с клипсой, что позволяет стримеру использовать обширные широкоугольные кадры и снимать себя со своего мобильного телефона, сохраняя при этом чистый звук трансляции.

Будь то сильный ветер или шумная толпа, микрофон Seiren BT интеллектуально отфильтровывает фоновый шум в помещении или на улице с помощью простой опции подавления высокого/низкого уровня через прилагаемое мобильное приложение Razer Streaming Mobile App. Seiren BT, поставляемый с меховой ветрозащитой для помещений и улицы, является идеальным решением в виде одного компактного устройства для IRL-стримеров, которые хотят повысить качество своего контента со стабильной четкостью звука в любом месте, где они хотят стримить.Seiren BT — это последнее дополнение к микрофонным продуктам Razer профессионального уровня, включая Seiren V2 Pro, Seiren V2 X и Seiren Mini.