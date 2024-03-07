Новые микрофоны Razer Seiren V3 Chroma и Seiren V3 Mini

7 марта 2024, 11:45

Эти микрофоны представляют собой сочетание культовой эстетики Razer с передовой функциональностью и призваны стать центральным элементом любой игровой станции, студии потокового вещания или пространства для создания контента.

"Мы рады представить Seiren V3 Chroma и Seiren V3 Mini, демонстрируя, как Razer объединяет высочайшее качество звука с динамичным свечением Razer Chroma RGB", — говорит Ник Борн, глава подразделения Razer по мобильным, консольным и стриминговым устройствам. "Эти микрофоны созданы для удовлетворения многогранных потребностей современных создателей контента, предлагая беспрецедентную настройку, контроль и чистоту звука, который действительно выделяется".Razer Seiren V3 Chroma устанавливает новый стандарт для USB-микрофонов в игровом мире, сочетая безупречную чистоту звука с визуальным эффектом RGB. Реагирующая на стрим и игру подсветка на базе Razer Chroma™ RGB возвышает искусство демонстрации, реагируя на игровые события и оповещения стрима яркими световыми эффектами.Сердцем Seiren V3 Chroma является суперкардиоидный конденсаторный микрофон, который улавливает все нюансы голоса пользователя с исключительным уровнем детализации, а плотная диаграмма направленности эффективно минимизирует фоновый шум. Общаетесь ли вы с товарищами по команде или выступаете перед аудиторией, Seiren V3 Chroma гарантирует, что каждое слово будет услышано с кристальной четкостью.Многофункциональный датчик Seiren V3 Chroma — это не просто кнопка, это интуитивно понятный командный центр на кончиках ваших пальцев. Простым прикосновением пользователь может управлять аудиовыходом, включая выключение/включение звука, регулировать подсветку, переключать цифровой ограничитель усиления микрофона или проверять уровни контроля микрофона с помощью световых индикаторов, обеспечивая безупречное звучание даже во время самых интенсивных прямых трансляций или игровых сессий.