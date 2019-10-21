Razer выпускает первый в мире микрофон для стримеров с интерактивными эмотиконам

21 октября 2019, 13:45

Razer представляет Seiren Emote, первый в мире микрофон профессионального уровня с дисплеем для эмотиконов. Razer Seiren Emote синхронизирует события на стриме с изображениями на микрофоне, позвляя стримерам совершенно по-новому общатся с аудиторией.

Основной конек Seiren Emote - первый в мире восьмибитный LED-дисплей для эмотиконов, поддерживаемый Razer Emote Engine. Emote Engine синхронизирует реакцию эмотиконов с определенными действиями аудитории стрима, такими, как оповещения, сообщения в чате, подписки, донаты и прочее. Стримерам доступны сотни заранее подготовленных эмотиконов, также они могут создать свой уникальный дизайн и продемонстрировать его фанатам.“Восходящие звезды стриминга ищут новых возможностей взаимодействовать с аудиторией, ведь их цель - однажды взобраться на вершину чартов,” говорит Алвин Чон, старший вице-президент направления аксессуаров Razer. “Razer Seiren Emote открывает им новый и очень веселый способ общаться с поклонниками.”С момента запуска владельцам Seiren Emote будут доступны свыше 100 статичных и анимированных эмотиконов. Также они смогут загрузить дополнительные восьмибитные изображения при помощи Razer Streamer Companion App.Razer Streamer Companion App позволяет устанавливать изображения на 8x8 дисплее Seiren Emote. В приложении-компаньоне пользователи найдут редактор эмотиконов, библиотеку изображений, где можно сохранить собственные дизайны, а так же инструменты для управления событиями на стриме. На каждое из событий трансляции можно установить особую реакцию, будь то сообщение в чате или информация о крупном донате.Профессиональным стримерам нужен кристально-чистый звук. Seiren Emote - направленный микрофон с суперкардиоидной диаграммой, позволяющий захватить все оттенки голоса, в то же время устраняя нежелательные шумы.Напряженные сражения - обязательная часть любого геймерского стрима. В такие моменты случайные толчки или стуки становятся частым явлением. Для защиты от нежелательного шума Seiren Emote оборудован встроенным шокмаунтом.В комплекте с Seiren Emote идет съемный штатив, позволяющий увеличить высоту - чтобы дисплей с эмотиконами было лучше видно.