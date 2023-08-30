Новая серия Razer Kraken Kitty выпущена в честь Международного дня кошек

30 августа 2023, 13:15

Компания Razer представил новую серию гарнитур Kraken Kitty, чтобы геймеры, стримеры и косплееры могли отметить Международный день кошек в оригинальном стиле.

Станьте самым грозным противником с помощью последней версии легендарной гарнитуры Kraken Kitty, одной из самых популярных моделей Razer.



Вслед за Kraken Kitty V2 Pro, анонсированной в прошлом году, появились три новых дополнения Kitty: проводная гарнитура Kraken Kitty V2 с USB-разъемом, беспроводная Kraken Kitty V2 BT и симпатичные клипсы Kitty Ears V2, которые идеально подходят для всех - и для любого бюджета. Неповторимые ушки Китти Кракен стали на 50% больше и смелее во всех новых стилях.

Новая модель Kraken Kitty V2 легче, тоньше и симпатичнее, чем когда-либо. Выделяйтесь и привлекайте внимание благодаря более ярким и выразительным кошачьим ушкам на базе Razer Chroma RGB.



Создайте убийственное мурлыканье в сети с помощью кристально чистого микрофона Kraken Kitty V2 и реагирующей на поток подсветки, а также повысьте вовлеченность аудитории с помощью Chroma, реагирующей на эмоций, оповещения и многое другое. Стримеры могут наслаждаться настраиваемыми профилями с более чем 16,8 млн. цветов и бесчисленными эффектами.



Наушники Kraken Kitty V2 доступны в классическом черном и кварцевом цвете, а их легкая конструкция с воздухопроницаемыми амбушюрами обеспечивает комфорт и удобство в течение всего дня.



Возьмите с собой кошачий нрав куда угодно с новой гарнитурой Kraken Kitty V2 BT - беспроводной Bluetooth-гарнитурой для игр, музыки или потокового вещания IRL.

Никаких проводов - время автономной работы до 60 часов, функция Chroma RGB в движении и бесперебойная работа Bluetooth 5.2 с игровым режимом, обеспечивающим низкую задержку в играх. Доступная в цвете Quartz, эта модель станет идеальным спутником для любого геймера, желающего заявить о себе.



Razer Kitty Ears V2 — это самый настоящий мяукающий фактор. Эти накладные "ушки Китти", увеличенные на 50%, мгновенно сделают любую звуковую систему более привлекательной.



Регулируемые силиконовые ремешки обеспечивают универсальную посадку и удобное ношение, идеально подходящее для различных гарнитур. Доступные в кварцевом или черном цвете, они добавят кошачьего изящества в любой игровой образ.

С новым набором продуктов Kraken Kitty V2 от Razer вы сможете продемонстрировать свою милую внешность и стильно отметить Международный день кошек.