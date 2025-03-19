Культовая гарнитура Razer Kraken Kitty V2 - теперь в белом цвете

19 марта 2025, 11:45

Кроме того, Razer Kraken Kitty V2 BT теперь доступна в элегантном чёрном цвете, дополняя линейку из Quartz, White и Black Edition.

Кроме того, Razer Kraken Kitty V2 BT теперь доступна в элегантном чёрном цвете, дополняя линейку из Quartz, White и Black Edition.



Создание первой Kraken Kitty было вдохновлено энтузиазмом и запросами нашего сообщества. Мы прислушались, учли обратную связь и воплотили мечту в реальность.



За годы эта гарнитура стала одним из самых узнаваемых образов в игровой индустрии и неотъемлемым атрибутом геймеров и стримеров. Хэштег #RazerKrakenKitty набрал более 10 миллионов просмотров в социальных сетях, подтверждая её популярность и вовлечённость аудитории.



Гарнитура Razer Kraken Kitty не просто заняла своё место в мире игр, но и вышла за его рамки, став культурным феноменом. Айдолы, знаменитости и фэшн-энтузиасты приняли этот культовый дизайн и сделали его частью своего уникального стиля.



В ответ на неослабевающую поддержку и высокий спрос мы рады представить новую белую расцветку, давая фанатам ещё один стильный вариант для самовыражения и продолжения легендарного наследия.



Гарнитура Razer Kraken Kitty V2 в новом элегантном белом цвете оживит ваш игровой и стриминговый опыт благодаря яркой подсветке Razer Chroma RGB.

С 16,8 миллионами цветов и множеством световых эффектов вы сможете настроить внешний вид по своему вкусу. Кошачьи ушки и чашки наушников синхронизируются с более чем 300 играми, реагируя на внутриигровые события и стриминговые моменты, делая их ещё более захватывающими. Гарнитура подключается к 500 устройствам от 50+ партнёров, обеспечивая бесшовную RGB-синхронизацию в рамках крупнейшей игровой экосистемы освещения. Хотите реагирующую подсветку или индивидуальные эффекты? Razer Kraken Kitty V2 обеспечит вам яркое присутствие, которого нет больше ни у кого.