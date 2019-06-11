Razer Kraken X – ультралегкая гарнитура на каждый день

11 июня 2019, 11:15

Razer, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, представляет проводную гарнитуру Kraken X.

Потрясающе легкая и комфортабельная гарнитура с поддержкой объемного звука 7.1 теперь доступна по крайне привлекательной цене.



Razer также объявляет о том, что все модели гарнитур, выпущенные в 2019 году и далее, будут поддерживать объемное звучание 7.1.

RAZER KRAKEN X



Kraken X разработана, чтобы ее можно было с комфортом носить весь день. Действительно весь день.



Знакомый профиль Razer Kraken претерпел изменения – новая гарнитура весит всего 250 граммов и является одной из самых легких на рынке. Каждый ее элемент, будь то амбушюры из материала с эффектом памяти или регулироемое оголовье, создавался с расчетом на непревзойденный комфорт.



Настоящий игровой звук невозможен без поддержки формата 7.1. Бюджетная модель Kraken X, в отличие от многих конкурентов по ценовому сегменту, поддерживает объемное звучание. Точный позиционный звук - залог преимущества в игре. Это критически важный элемент для определения расположения противников и направления вражеского огня. Объемный звук формата 7.1 доступен на Windows 10 64-bit.



Kraken X снабжена кардиоидным сгибающимся микрофоном. Узкая диаграмма направленности позволяет подавить шум сбоку и сзади, обеспечивая кристальную ясность голоса. Кнопки выключения микрофона и регулировки уровня звука расположены прямо на чашах гарнитуры для быстрого и удобного доступа.



Гарнитура Kraken X подойдет геймерам на разных платформах. При помощи универсального 3.5 мм-разъема ее можно подключить к PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, и мобильным устройствам.



Kraken X доступна в классическом черном оформлении, а также в черных и голубых тонах в версии для консолей.



С сегодняшнего момента Razer усиливает конкурентное преимущество в сегменте гарнитур. Каждая из гарнитур закрытого типа по цене менее $99, выходящих в 2019 году, будет включать поддержку объемного звучания 7.1, включая обновленную Kraken 2019 ($79.99).



THX Spatial Audio - премиальная аудиотехнология с широкими возможностями для настройки звука и микрофона - будет поддерживаться всеми устройствами ценой $99 и выше, например, Kraken Tournament Edition и семейством беспроводных гарнитур Nari.



Владельцы Kraken 2019, желающие воспользоваться программным обеспечением для поддержки объемного звучания формата 7.1, получат код активации после регистрации устройства на RazerID, используя серийный номер, который можно найти внутри амбушюр.



Razer Kraken X - $49.99 / €59.99



Razer.com - 6 июня 2019



Повсеместно - 2 квартал 2019



Для более подробной информации, посетите www.razer.com/kraken-x



Razer Kraken X for Console - $49.99 / €59.99



Razer.com - 6 июня 2019



Повсеместно - 2 квартал 2019

Наушники



Частотный диапазон: 12 Гц – 28 кГц

Импеданс: 32 Ω @ 1 кГц

Чувствительность (@1 кГц): 106 Дб

Динамики: 40 мм с неодимовыми магнитами

Внутренний диаметр чаш: 65 x 44 мм

Тип соединения: Аналоговый 3.5 мм

Длина кабеля: 1.3 м

Приблизительный вес: 250 грамм

Овальные амбушюры: закрытого типа, из кожзаменителя с наполнением из материала с эффектом памяти



Микрофон



Частотный диапазон: 100 Гц– 10 кГц

Отношение сигнал\шум : ≥ 55 Дб

Чувствительность (@1 кГц): -42 ± 3 Дб

Диаграмма направлености: Направленный ECM



Кнопки управления на чашах



Громкость выше\ниже

Быстрое отключение микрофона



Совместимость



Аудио: Устройства 3.5 мм аудиоразъемом

Аудио + Микрофон: Устройства с комбинированным раъемом 3.5 мм аудио + микрофон

Сплиттер Аудио/Микрофон: устройства с раздельными 3.5 мм разъемами под микрофон и аудио



Объемный звук: Доступен только на Windows 10 64-bit