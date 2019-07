Mouz Sports Razer: Mousesports становится стратегическим партнером Team Razer

29 июля 2019, 9:45

Razer, медущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, и Mousesports, самая успешная киберспортивная команда из Германии, объявляют о начале стратегического сотрудничества.

Две известных киберспортивных организации приступят к совместной деятельности для достижения новых высот на локальных и международных состязаниях.



В рамках сотрудничества с Razer, игроки Mousesports будут оснащаться самыми современными аксессуарами, включая клавиатуры Huntsman Elite и BlackWidow Chroma V2 Tournament Edition, мыши DeathAdder Elite и Mamba Elite, гарнитуры Kraken Tournament Edition.



Бенджамин "Problem X" Саймон, профессионал Street Fighter и чемпион EVO, а также Марио "elast1Cooo" Фламм, игрок FIFA и полуфиналист Виртуальной Бундеслиги 2018, будут использовать контроллеры Wolverine и Raiju Tournament Edition.



Богатая история киберспортивных побед



Mousesports основана в Берлине в 2002 году и является одной из самых известных киберспортивных команд в мире. В ее истории – 31 победа на ESL Pro Series Germany, ESL Championships по Counter-Strike, Warcraft III, StarCraft II и League of Legends, а также свыше $4 млн. призовых.



В настоящий момент Mousesports владеет командами в дисциплинах Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LoL), Rocket League, StarCraft 2, Street Fighter V и FIFA 19.



Команды Mousesports по Counter-Strike выигрывали ESL Pro Series девять раз подряд. Текущий состав команды по CS:GO, в составе которой смертоносный снайпер из Голландии Chris “chrisJ“ de Jong, одержал победу на турнире DreamHack Tours 2019 после успешного выступления на ESL One New York в 2018 году.



Состав по LoL выиграл Немецкий Чемпионат и закончил сезон c третьим чемпионским титулом ESLM LoL. Mousesports расширяет количество дисциплин в которых состязаются игроки организации, в ее рядах игрок Street Fighter V Бенд "Problem X" Саймон, профессионал Fifa - Марио "elast1Cooo" Фламм и взвод по Rocket League.



Cовместное развитие международного киберспорта



Объединив усилия с Team Razer, Mousesports присоединится к команде из известнейших мировых игроков и организаций. Одно из основных направлений сотрудничества с Razer – разработка и тестирование новых продуктов. Благодаря консультациям Mousesports, Razer создаст новые устройства для соревновательной игры.



“В составе Mousesports – одни из самых талантливых игроков и команд на мировой арене,” говорит Янн Сальседо, Глава киберспортивного направления (EMEA) Razer. “Мы рады возможности сотрудничества с организацией и применим профессиональные навыки и знания ее игроков с целью вывести наши аксессуары на новый уровень.”



“Для нас по-настоящему важно быть частью Team Razer. Это демонстрирует веру Razer в наших игроков и видение Mousesports в целом. В то же время мы рады предоставить нашим игрокам новейшую экипировку, с которой они смогут завоевывать трофеи по всему миру,” говорит Штефан Вендт генеральный директор Mousesports. “Команды, расположенные в Гамбурге, создадут уникальный контентдля фанатов. Это превосходный формат сотрудничества, и я ожидаю высоких совместных результатов”.