Razer Phone 2 - новый игровой флагман

16 октября 2018, 12:45

Razer, международный лайфстайл-бренд для геймеров, объявляет о запуске Razer Phone 2 , флагманского смартфона для мобильного гейминга.



Razer Phone, выпущенный в 2017 году, стал первооткрывателем категории игровых смартфонов. Вторая модель от Razer еще больше расширяет горизонты мобильного киберспорта и развлечений.



Razer Phone 2 предлагает 30-процентный рост производительности в сравнении с предшественником благодаря комбинации передовых компонентов флагманского уровня и улучшенной системе охлажения.



Чипсет Qualcomm 845 Snapdragon и графический процессор Qualcomm Adreno 630 позволяют запускать даже самые требовательные приложения. Их производительность повышается еще сильнее благодаря наиболее эффективной в индустрии системе охлаждения с испарительной камерой.



Испарительная камера обеспечивает расширенную площадь для рассеивания тепла, что выражается в более высоком фреймрейте и плавных впечатлениях от игры.



Razer Phone 2 оборудован системой с двойной камерой: 12 MP, с широкоугольным объективом и оптической стабилизацией и 12 MP телефото с двукратным увеличением. Сенсоры Sony IMX оптимизированы для работы в условиях с низким освещением и скоростной съемки, позволяя делать изображения с низким уровнем шума и широкой гаммой цветов.



Фронтальная 8 MP камера поддерживает съемку в разрешении Full HD и станет отличным подспорьем для профессиональных стримеров.



Приложение для камеры Razer Phone 2 обновилось. Новый интерфейс стал удобнее для использования одной рукой при съемке портретов и сценических панорам. Razer обещает постоянно улучшать программу и интегрировать новейшие решения в области фото и видеосъемки.



Razer Phone 2 поддерживает Razer Chroma, самую популярную в мире систему RGB-подсветки для геймеров.



Обратная сторона телефона украшена логотипом Razer в виде трехголовой змеи с подсветкой (16.8 млн оттенков) для отображения уведомлений в приложениях, например, комментариев в Facebook или сообщений в WhatsApp. Razer Chroma так же позволяет индивидуальную настройку эффектов, таких как: Статика, Спектральный Цикл и Дыхание.



Стеклянное покрытие тыльной стороны Razer Phone 2 позволило обеспечить возможность беспроводной зарядки. Razer так же анонсирует новое беспроводное зарядное устройство с поддержкой экосистемы Chroma.



Qualcomm QuickCharge 4+ всего за 30 минут зарядит батарею до 50-процентного уровня при помощи ставшего традиционным кабеля USB-C.



Razer Phone 2 сертифицирован по стандарту IP67 и защищен от влаги и пыли.



С момента выхода первого смартфона для геймеров от Razer прошел год, и единственный истинный 120 Гц дисплей, также установленный в Razer Phone 2, продолжает уверенно лидировать. Теперь с еще более высокой производительностью - для тех, кому небезразлична частота кадров и плавная работа без каких-либо задержек.



5.7-дюймовый UltraMotion IGZO остается единственным в индустрии дисплеем с частотой обновления 120 Гц и равнозначной частотой опроса касаний. Вы можете прикоснуться к тому, что видите.



Обновленный дисплей теперь на 50 процентов ярче своего предшественника Razer Phone.



Первый Razer Phone стал широко известен своей возможностью выдавать рекордный уровень звука без искажений. Razer Phone 2 обеспечивает еще более громкий и ясный звук благодаря улучшенным компонентам фронтальных динамиков и технологии Dolby Atmos. Ощущения от звука в мобильных играх никогда не были столь яркими.



Razer Phone 2 снабжен батареей с емкостью 4,000 мАч, достаточной для непрерывных ежедневных игр и развлечений. Razer продолжает работу над улучшением ее характеристик.



Бенчмарк-тестирования определили, что смартфон-предшественник работал до 10 часов при частоте обновления экрана в 90 Гц. Razer Phone 2 также выдерживает до 10 часов эксплуатации, но при 120 Гц.



Razer Phone 2 поддерживает работу с сетями LTE Gigabit со скоростью скачивания до 1.2 Гбит/сек.



Будучи первопроходцем в области киберспорта на ПК, а теперь и мобильного киберспорта, Razer продолжает сотрудничать с крупнейшим количеством игровых издателей и разработчиков.



Razer представляет Razer Cortex - приложение, разработанное для мобильного гейминга.



Razer Cortex поможет в структурировании игр и выборе новинок с поддержкой 120 Гц. Так же оно оптимизирует производительность Razer Phone 2 в различных играх при помощи заранее установленных пресетов или индивидуальной настройки.



Приложение Razer Cortex уже доступно в Google Play и работает с множеством различных устройств.



Razer Theme Store для Razer Phone 2 предлагает эксклюзивные темы и изображения для оформления главного экрана по мотивам известнейших игр. Среди них “Vainglory,” “Arena of Valor,” “Tekken,” “Guns of Boom,” “Gear Club” и “Titan Assault,” скоро станет доступна тема “PUBG Mobile”.



RAZER PHONE 2 - СПЕЦИФИКАЦИИ



Процессор и Охлаждение: Qualcomm Snapdragon 845 (2.80 GHz), графический процессор Adreno 630 GPU, система охлаждения с испарительной камерой

Системная память: 8 GB (LPDDR4X)

Хранилище, встроенное: 64 GB UFS

Хранилище - внешнее: SIM + слот micro SD (до 1TB)

Дисплей: 5.72” IGZO LCD 1440 x 2560, 120 Hz, широкая цветовая гамма, Технология UltraMotion™, Gorilla Glass 5, Multi-touch, Защита от снятия отпечатков пальцев:

Задние камеры: 12 MP AF f1.75 широкоугольная с OIS, 12 MP AF f2.6 Telephoto, Двойной PDAF (Phase detection Autofocus), Двутональная двойная LED-вспышка, Видео: разрешение до 4K со стереозвуком

Передняя кампера: 8 MP FF f2.0, Видео: 1080p

Звук: Впереднаправленные стереодинамиики, Двойные усилители с технологией Dolby Atmos , Аудиоадаптер USB-C на 3.5 мм с 24-битным DAC

Питание: Батарея 4,000 мАч Li-Po, Qualcomm QuickCharge 4.0+, быстрая беспроводная зарядка

Беспроводная связь: 802.11 a/b/g/n/ac, Двухполосная (MIMO) антенна 2x2, Bluetooth 5.0

Лого: RGB-подсветка Razer Chroma

Соединение: GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: 1/2/3/4/5/8, FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/26/28/29/30/32/66/71, TD LTE: 38/39/40/41/48, TD-SCDMA: 34/39, LAA: 46, 4x4 MIMO: 1/2/3/4/7/30/38/48/66

Скорость: До 1.2 Гбит/сек (Cat18)

Защита от влаги: IP67, сопротивление пыли и жидкости

Размеры: 158.5 мм x 78.99 мм x 8.5 мм

Версия ОС: Android 8.1