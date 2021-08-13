Razer выпускает новые Hammerhead True Wireless с RGB Razer Chroma и ANC

13 августа 2021, 9:15

Razer, ведущий мировой лайфстайл-бренд для геймеров, объявляет о выпуске второго поколения беспроводных наушников Hammerhead True Wireless, добавив в них RGB-подсветку Razer Chroma и активное шумоподавление (ANC) для практически безграничной настройки и бескомпромиссного звучания.

Новые беспроводные наушники Hammerhead True Wireless - это настоящая эволюция. Подсветка Razer Chroma RGB, технология активного шумоподавления с двойным микрофоном для подавления шума окружающей среды (ENC) и силиконовые амбушюры были добавлены, сохранив при этом игровой режим Razer с ультранизкой задержкой (60 мс). Новые Hammerhead True Wireless также обеспечивают до 32,5 часов автономной работы, что позволяет геймерам вести активный образ жизни. Для дальнейшего улучшения качества звучания наушники Hammerhead True Wireless легко подключаются к приложению Razer Audio (доступно в Google PlayStore и Apple App Store), позволяя настраивать уникальный звуковой профиль для музыки и игр на любом устройстве с поддержкой Bluetooth.Hammerhead True Wireless уже доступны на Razer.com, в магазинах Razer и в авторизованных точках продажи Razer.ЦЕНА - $129.99 USD / €139.99 РРЦ